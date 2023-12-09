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Гаряче під Бахмутом та Авдіївкою: Генштаб назвав кількість бойових зіткнень за добу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Гаряче під Бахмутом та Авдіївкою: Генштаб назвав кількість бойових зіткнень за добу
Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області
фото з відкритих джерел

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення

Триває 654-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 9 грудня.

Ворог завдав ракетного та 5 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59, яку успішно знищено силами та засобами протиповітряної оборони України. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 25 населених пунктів, серед них: Плохів, Клюси, Баранівка, Рожковичі, Фотовиж, Старикове, Волфине Сумської області; Тернова, Стариця, Бочкове Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема: Дворічна, Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Донецької області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 12 атак противника в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 8 безуспішних атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку, сили оборони відбили 2 атаки ворога, який намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Пречистівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 3 атаки противника в районах Новопокровки та західніше Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Новоданилівка, Новопавлівка, Лобкове, Степове Запорізької  області та Нікополь Дніпропетровська область.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Берислав, Тягинка та Іванівка Херсонської області.

Успіхи ЗСУ

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох складах паливно-мастильних матеріалів противника.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що наступний український контрнаступ може відбутися тільки навесні 2025 року.

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Теги: Костянтинівка окупанти Генштаб Авдіївка Херсон інфраструктура населення ворог Вугледар

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