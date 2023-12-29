«Рятувальники витягли чотирьох породіль». Філатов про удар по пологовому будинку
У Дніпрі четверо загиблих та майже півтора десятка постраждалих
Російська ракета ледь не влучила в пологовий будинок у Дніпрі. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.
«Тепер вже можна говорити, але моє серце майже зупинилося, коли всоте задзвонив телефон і голос на тому кінці сказав: «Вони влучили ракетою у пологовий»... Потім голос перетелефонував: «Видихай. Ракета пройшла по дотичній», – йдеться в повідомленні.
Рятувальники швидко витягли чотирьох породіль.
Всього у Дніпрі четверо загиблих та майже півтора десятка постраждалих.
Нагадаємо, під час атаки росіян на Україну було пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська» у столиці. Після атаки станція працювала як укриття. Поїзди проїжджали станцію без зупинки.
До слова, вранці 29 в Україні вдруге за ранок у більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.
Близько 7-ї години ранку окупанти знову вдарили по Харкову ракетами.
Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.
До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.
Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.
Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.
Також багатоповерхівка загорілась і у Києві. Крім того, у столиці палають складські приміщення. Вибухом пошкоджено станцію метро.
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