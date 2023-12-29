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У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджено пологовий будинок

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджено пологовий будинок
фото ілюстративне

Детальніша інформація встановлюється

У Дніпрі вранці 29 грудня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Окрім торгового центру, у місті пошкоджено пологовий будинок. Про це повідомляє «Суспільне».

Попередньо відомо, що у пологовому вибиті вікна.

Детальніша інформація встановлюється.

Нагадаємо, вранці 29 в Україні вдруге за ранок у більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

Близько 7-ї години ранку окупанти знову вдарили по Харкову ракетами.

Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.

Також багатоповерхівка загорілась і у Києві. Крім того, у столиці палають складські приміщення. Вибухом пошкоджено станцію метро.

Теги: Дніпро війна ракета

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