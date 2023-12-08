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Окупанти ударили ракетами і дронами: деталі нічної атаки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти ударили ракетами і дронами: деталі нічної атаки
Сили ППО відбивали дронову атаку
фото з відкритих джерел

РФ скерувала «Шахеди» на Дніпропетровщину, а ракети – на Харківщину

У ніч на 8 грудня російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed із району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та зенітними керованими ракетами С-300 з території Білгородської області РФ. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Усього зафіксовано пуски семи ударних безпілотників та шести зенітних керованих ракет С-300.

Напрямок удару «Шахедів» – Дніпропетровщина, зенітних керованих ракет – Харківщина.

«Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА противника», – звітують Повітряні сили.

Окупанти ударили ракетами і дронами: деталі нічної атаки фото 1

Як повідомлялося, у ніч проти 8 грудня російські загарбники завдали серії ракетних ударів по Харкову. Унаслідок обстрілу постраждали дві людини. Зафіксовано попадання у Холодногірському та Шевченківському районах.

Теги: ракета безпілотник окупанти Харків Дніпропетровщина

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