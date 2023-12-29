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Байден відреагував на масштабний обстріл України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Байден відреагував на масштабний обстріл України
Байден заявив, що Конгрес повинен активізуватися і діяти без будь-яких подальших зволікань
фото з відкритих джерел

Після двох років руйнівної повномасштабної війни мета російського диктатора Володимира Путіна залишається незмінною

Російська атака – це нагадування світу про те, що після двох років руйнівної повномасштабної війни мета російського диктатора Володимира Путіна залишається незмінною – знищити Україну і підкорити її народ. Про це заявив президент США Джо Байден..

Байден зазначив, що окупанти били по пологовому будинку, торговому центру та житловим районам, в результаті чого загинули невинні люди і десятки отримали поранення. 

Глава США відзначив, що чимало ракет та дронів було збито завдяки системам ППО, які були передані Україні Штатами та союзниками раніше.

«Але, якщо Конгрес не вживе термінових заходів у новому році, ми не зможемо продовжувати надсилати зброю і життєво важливі системи протиповітряної оборони, які потрібні Україні для захисту свого народу. Конгрес повинен активізуватися і діяти без будь-яких подальших зволікань», – заявив Байден.

Президент США підкреслив, що ставки в цій боротьбі виходять далеко за межі України та впливають на НАТО, безпеку Європи і майбутнє трансатлантичних відносин. 

Байден наголосив, що США згуртували коаліцію з понад 50 країн на підтримку оборони України.

«Ми не можемо підвести наших союзників і партнерів. Ми не можемо підвести Україну.  Історія суворо судитиме тих, хто не відповість на заклик свободи», – підсумував Джо Байден.

Нагадаємо, вночі ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували «Шахедами», загалом випустивши 36 БпЛА. Також під час атаки ворога запустив:

  • щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;
  • п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з Астраханської області;
  • чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П;
  • одну Х-59;
  • 14 зенітні керовані ракети С-300, якими поцілив по Харкову.

Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

Зокрема, внаслідок масованого удару РФ по території України станом на 19:30 відомо про 30 загиблих і понад 160 поранених.

У другій половині дня російські війська завдали ще одну серію ракетних ударів по території України – цього разу під вогнем опинились Сміла Черкаської області та Конотоп на Сумщині.

До слова, триває 674-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 31 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 134 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: росія Джозеф Байден США обстріл війна

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