Байден відреагував на масштабний обстріл України

Байден заявив, що Конгрес повинен активізуватися і діяти без будь-яких подальших зволікань

Після двох років руйнівної повномасштабної війни мета російського диктатора Володимира Путіна залишається незмінною

Російська атака – це нагадування світу про те, що після двох років руйнівної повномасштабної війни мета російського диктатора Володимира Путіна залишається незмінною – знищити Україну і підкорити її народ. Про це заявив президент США Джо Байден..

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Байден зазначив, що окупанти били по пологовому будинку, торговому центру та житловим районам, в результаті чого загинули невинні люди і десятки отримали поранення.

Глава США відзначив, що чимало ракет та дронів було збито завдяки системам ППО, які були передані Україні Штатами та союзниками раніше.

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«Але, якщо Конгрес не вживе термінових заходів у новому році, ми не зможемо продовжувати надсилати зброю і життєво важливі системи протиповітряної оборони, які потрібні Україні для захисту свого народу. Конгрес повинен активізуватися і діяти без будь-яких подальших зволікань», – заявив Байден.

Президент США підкреслив, що ставки в цій боротьбі виходять далеко за межі України та впливають на НАТО, безпеку Європи і майбутнє трансатлантичних відносин.

Байден наголосив, що США згуртували коаліцію з понад 50 країн на підтримку оборони України.

«Ми не можемо підвести наших союзників і партнерів. Ми не можемо підвести Україну. Історія суворо судитиме тих, хто не відповість на заклик свободи», – підсумував Джо Байден.

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Нагадаємо, вночі ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували «Шахедами», загалом випустивши 36 БпЛА. Також під час атаки ворога запустив:

щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;

п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з Астраханської області;

чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П;

одну Х-59;

14 зенітні керовані ракети С-300, якими поцілив по Харкову.

Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

Зокрема, внаслідок масованого удару РФ по території України станом на 19:30 відомо про 30 загиблих і понад 160 поранених.

У другій половині дня російські війська завдали ще одну серію ракетних ударів по території України – цього разу під вогнем опинились Сміла Черкаської області та Конотоп на Сумщині.

До слова, триває 674-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 31 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 134 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.