Ексофіцер ГРУ дасть свідчення в МКС про воєнні злочини Росії в Україні

Саліков висловив бажання передати свідчення про військову агресію Росії проти України до Міжнародного кримінального суду

60-річний ексофіцер служив в армії РФ близько 25 років

Колишній полковник Головного розвідувального управління (ГРУ) РФ, учасник ПВК «Вагнера» Ігор Саліков 18 грудня прибув до Нідерландів і заявив про свій намір звернутися до Міжнародного кримінального суду (МКС) із свідченнями щодо воєнних злочинів, вчинених російськими окупантами в Україні. Про це повідомляє EenVandaag.

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60-річний ексофіцер служив у росармії близько 25 років, потім входив до складу найманців «вагнерівців», воював у Сирії, Африці та Україні.

Саліков висловив бажання передати свідчення про військову агресію Росії проти України до Міжнародного кримінального суду. Свою участь у діях російських загарбників він зафіксував не лише після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, а й у 2014 році на території Донецької та Луганської областей.

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За його словами, він був свідком багатьох злочинів. У листі до МКС колишній розвідник зазначив, що накази часто надходили від Міністерства оборони РФ у Москві, а іноді навіть від офісу диктатора Володимира Путіна.

Саліков розповів, що брав участь у війні проти України з моменту захоплення Росією Криму у 2014 році. Колишній російський офіцер також підтвердив кампанію Кремля про сфальшований псевдо-«референдум» на Донбасі з метою виправдання вторгнення.

Ексофіцер ГРУ каже, що ЗС РФ переконали вторгнутися до України у 2014 році брехливою пропагандою та фейковими сюжетами, зокрема про якихось нацистів. Російські військові також проводили на Донбасі «операції під фальшивим прапором», встановлювали міни у цивільних районах, що спричинило багато смертей, у тому числі дітей.

Це робилося з метою ескалації та звинувачення української армії у насильстві проти жителів сходу країни, пояснив екс-ГРУшник і додав, що «у той час як, наприклад, сепаратисти здійснили обстріл міста Донецька».

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Також російський полковник у відставці розповів, що був присутнім у цьому районі після широкомасштабного вторгнення РФ до України у лютому минулого року.

«Я був свідком звірств проти мирного населення», - заявив Саліков, та розповів, що також проводилися тортури та страти військовополонених.

Крім того, він пише до суду, що був свідком викрадення дітей.

«Я бачив, як люди зі спецслужб перевозили велику кількість дітей без батьків через кордон до Білорусі», - йдеться у листі до МКС.

За словами Салікова, йшлося про «цілі колони агентів ФСБ, на легкових автомобілях і невеликих мікроавтобусах».

Екс-офіцер також повідомив, що разом із сім'єю зміг виїхати з РФ у червні 2022 року, тимчасово проживав на Кіпрі, а потім через Сербію та інші країни виїхав до Нідерландів, де заявив про бажання дати суду в Гаазі цінні свідчення про воєнні злочини російських загарбників, та накази про їх скоєння.