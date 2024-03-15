Ворог атакував «Шахедами» Хмельниччину: деталі

Під час повітряної тривоги сили ППО збили два БпЛА типу Shahed

У ніч проти 15 березня у Хмельницькій області сили ППО збили ворожі безпілотники Shahed. Постраждалих і руйнувань не зафіксовано. Про це повідомляє Хмельницька ОВА.

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«Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО збили два БпЛА типу Shahed. Постраждалих чи руйнувань немає», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч проти 14 березня у Київській області працювали сили та засоби протиповітряної оборони через чергову атаку російських окупантів із застосуванням безпілотників.

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У «Суспільному» повідомили, що в Києві було чути звуки вибухів. У КМВА уточнили, що сили ППО працюють на околицях столиці.

Зокрема на Вінниччині російський дрон влучив в житловий будинок, одна людина загинула, четверо поранені.

Нагадаємо, у ніч проти 14 березня російські загарбники атакували ударними дронами типу «Шахед» цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумської області, зокрема Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація (ОВА)

Також окупанти завдали ракетних ударів по Шостці та Тростянцю. Наразі на місцях прильотів працюють аварійно-рятувальні служби, наслідки ворожих ударів уточнюються.

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Зокрема у Харкові впав ворожий «Шахед». Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. За словами Терехова, дрон-камікадзе розробки Shahed впав у середмісті Харкова, в районі приватних будинків. Наразі про постраждалих не повідомляється.

Пізніше начальник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про вибух у місті. Голова ОВА додав, що російські загарбники «завдають ударів по Харкову». Чиновник закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.