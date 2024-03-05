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У Керчі прогриміли вибухи, перекрито Кримський міст

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Керчі прогриміли вибухи, перекрито Кримський міст
фото ілюстративне

Із різних районів міста було чути від трьох до п'яти потужних вибухів

У ніч на 5 березня у тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи. Про це повідомляє «Крим.Реалії».

За деякими повідомленнями в соцмережах, район Керчі атакують як повітряні, так і надводні дрони. Російські ЗМІ пишуть, що нібито працювала ППО.

За словами мешканців, з різних районів міста було чути від трьох до п'яти потужних вибухів. 

Окрім цього, міст, який сполучає півострів із Росією, перекритий.

Наразі російська окупаційна влада офіційно ситуацію не коментує. 

Нагадаємо, у ніч проти 3 березня у місті Феодосія на сході тимчасово окупованого Криму прогриміли потужні вибухи. 

1 березня, у тимчасово окупованому Севастополі оголошено повітряну тривогу, під час якої пролунали вибухи. У мережі повідомляли про близько п'ять вибухів у районі Севастополя. Над Севастопольською бухтою виднілася димова завіса.

Згодом росіяни заявили про нібито «ракетну атаку» на авіабазу окупантів «Гвардійське» в Криму, є поранені загарбники. Про обстріл, який відбувся 1 березня, росіяни згадали лише 4 березня.

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Теги: вибух Крим росіяни Кримський міст

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