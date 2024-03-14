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У середмісті Харкова впав «Шахед»

Діана Гасюк
glavcom.ua
У середмісті Харкова впав «Шахед»
фото ілюстративне

Попередньо постраждалих немає

У ніч проти 14 березня у Харкові впав ворожий «Шахед». Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За словами Терехова, дрон-камікадзе розробки Shahed впав у середмісті Харкова, в районі приватних будинків. Наразі про постраждалих не повідомляється.

Пізніше начальник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про вибух у місті.

Голова ОВА додав, що російські загарбники «завдають ударів по Харкову». Чиновник закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.

Нагадаємо, у Сумах внаслідок влучання ударного безпілотника типу «Шахед» у багатоповерхівку, кількість постраждалих станом на вечір збільшилася до 12 людей. 

Як повідомлялося, у ніч на 13 березня окупанти атакували житловий п'ятиповерховий будинок у Сумах. Внаслідок влучання ворожого БпЛА типу «Шахед» пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані.

Як відомо, російські окупанти 12 березня завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок цього почалася пожежа у багатоповерхівці.

У результаті ворожого удару російських окупантів по Кривому Рогу кількість постраждалих через атаку росіян по Кривому Рогу зросла до 44 осіб. Госпіталізовано понад два десятки людей.

До слова, у ніч проти 14 березня у Білгородської області повідомили про детонування двох безпілотників у селищі Прохорівка, спалахнула пожежа.

Теги: Ігор Терехов шахед Харків окупанти

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