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Вибух на залізничному мосту РФ: розвідка повідомила деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибух на залізничному мосту РФ: розвідка повідомила деталі
У Самарській області РФ стався вибух на залізничному мосту
фото: Baza

Залізнична гілка використовувалась РФ для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів

Сьогодні вранці, 4 березня, у Самарській області РФ був підірваний залізничний міст через річку Чапаєвка, рух поїздів паралізовано. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки міністерства оборони України.

«Головне управління розвідки міністерства оборони України підтверджує факт виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвка у Самарській області на Росії. 4 березня 2024 року близько 6:00 міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій», – йдеться у повідомленні.

За даними української розвідки, залізнична гілка використовувалась РФ для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ «Полімєр» у місті Чапаєвск Самарської області.

Вибух на залізничному мосту РФ: розвідка повідомила деталі фото 1

«З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання у найближчі декілька тижнів – неможливе», – вказали в розвідці.

Нагадаємо, сьогодні у Самарській області РФ стався вибух на залізничному мосту. Як зазначається, невідомі спробували підірвати опору моста через річку Чапаєвка на перегоні Зірка-Чапаєвськ рано-вранці 4 березня. За словами джерел, звук вибуху був чути близько 6:15 ранку за місцевим часом. Рух поїздів на мосту припинено. На місці працюють спецслужби.

За словами джерел, пошкодження зазнали металоконструкції мосту, а також огородження. При цьому бетонна опора не пошкоджена.

Теги: вибух росія залізниця

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