Вибух на залізничному мосту РФ: розвідка повідомила деталі

У Самарській області РФ стався вибух на залізничному мосту

Залізнична гілка використовувалась РФ для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів

Сьогодні вранці, 4 березня, у Самарській області РФ був підірваний залізничний міст через річку Чапаєвка, рух поїздів паралізовано. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки міністерства оборони України.

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«Головне управління розвідки міністерства оборони України підтверджує факт виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвка у Самарській області на Росії. 4 березня 2024 року близько 6:00 міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій», – йдеться у повідомленні.

За даними української розвідки, залізнична гілка використовувалась РФ для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ «Полімєр» у місті Чапаєвск Самарської області.

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«З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання у найближчі декілька тижнів – неможливе», – вказали в розвідці.

Нагадаємо, сьогодні у Самарській області РФ стався вибух на залізничному мосту. Як зазначається, невідомі спробували підірвати опору моста через річку Чапаєвка на перегоні Зірка-Чапаєвськ рано-вранці 4 березня. За словами джерел, звук вибуху був чути близько 6:15 ранку за місцевим часом. Рух поїздів на мосту припинено. На місці працюють спецслужби.

За словами джерел, пошкодження зазнали металоконструкції мосту, а також огородження. При цьому бетонна опора не пошкоджена.