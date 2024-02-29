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На Полтавщині пролунав вибух

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Полтавщині пролунав вибух
фото ілюстративне

Місцеві жителі звук вибуху чули у Миргородському районі

Ввечері 28 лютого у низці областей України оголошували повітряну тривогу, про звук вибуху повідомили на Полтавщині, у Миргородському районі. Про це повідомив голова ОВА Філіп Пронін.

«Ворог продовжує атакувати Полтавщину. Звук вибуху чули у Миргородському районі. Проте влучань на території області не зафіксовано. Ніхто не постраждав. Вкотре нагадую, що безпека понад усе», – зазначив Пронін.

Як повідомлялося, увечері 28 лютого у Києві та ще низці областей оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Нагадаємо, у ніч проти 28 лютого російські окупаційні війська атакували Україну зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та 10 ударними БпЛА типу «Шахед» із району російського Приморсько-Ахтарськ. Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних сил України знищено усі дрони-камікадзе типу «Шахед»

Триває 735-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п’ять ракетних та 91 авіаційний удар, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: окупанти вибух Полтавщина шахед ворог безпека

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