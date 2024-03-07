У Херсоні та Одесі окупанти влучили у припортову інфраструктуру: ситуація в регіонах

Через ворожий артобстріл зайнявся великий магазин у Нікополі

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – 10 обстрілів (38 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони із мінометів та артилерії. Також зафіксовано два вибухи від боєприпасів, що скинуті з дрону, а ще вибух від FPV – дрону. Про втрати серед місцевого населення чи інші пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі та зранку росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій населених пунктів області. Зафіксовано 72 вибухи з міномету, артилерії, обстріл касетними снарядами, пуск авіаційних бомб типу «КАБ». Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманьська громади.

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Здійснено пуск 2-х авіаційних бомб типу «КАБ» по Юнаківській ТГ Сумського району. Внаслідок авіаудару пошкоджено приміщення їдальні та гаражі фермерського господарства. Інформація про постраждалих не надходила.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 91 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Запорізька область

Минулої доби військовослужбовці РФ завдали 253 удари по 12 населених пунктах області. Минулося без постраждалих. Загарбники гатили з авіації по Новодарівці та Червоному, здійснили 7 РСЗВ-обстрілів Малинівки та Роботиного, а також 16 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданилівці, Роботиному й Малинівці.

228 артударів прийшлися по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Омельника, Приморського та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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Дніпропетровщина

Вчора через ворожий артобстріл зайнявся великий магазин у Нікополі. Вогонь охопив 4 тис кВ м. На щастя, без жертв. Пізно ввечері пожежу загасили.

Окрім цього удару, агресор цілив по райцентру ще двічі за день. Не тільки з важкої артилерії, а й дроном-камікадзе. Постраждала літня жінка. Горів житловий будинок, полум’я рятувальники вгамували. Пошкоджені 6 приватних осель, 3 господарські споруди, авто і лінія електропередач. Безпілотник російська армія спрямувала і на Марганецьку громаду. Без жертв. Ніч – тихо.

Харківщина

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 22 населених пунктів Харківщини: Уди, Козача Лопань, Амбарне, Западне, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка. Авіаудари ворог наносив по населених пунктах Зарічне, Нестерне, Красний Яр, Чорне, Козача Лопань, Табаївка.

Сьогодні після півночі внаслідок удару КАБом у с. Борова пошкоджено фасад житлового будинку, паркан та автомобіль. У 73-річної власниці домоволодіння гостра реакція на стрес. Пожежі немає.

У смт Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу горів гараж, господарча споруда та два автомобіля. Біля автомобіля загинув 70-річний чоловік. З-під завалів врятовано жінку, постраждало 5 її дітей та чоловік з сусіднього будинку. Пошкоджено 12 будинків.

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Луганщина

Минулої доби росіяни знов штурмували і обстрілювали Білогорівку. Під вогонь ворога потрапила й Макіївка. За добу противник здійснив 144 обстріли (537 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів: Красногорівка, Покровськ, Торецьк, с. Галицинівка, с. Єлизаветівка, с. Клебан – Бик, с. Нетайлове, с. Новоукраїнка, с. Романівка, смт Зарічне, смт Щербинівка. Пошкоджено 45 житлових будинків (з них 10 – багатоквартирні), 10 цивільних автомобілів, адмінбудівля банку, два Будинки культури, будівля ліцею, два складських приміщення, два вантажних автомобіля ЗСУ, господарча споруда, адмінбудівля заводу, ЛЕП, котельня. На Донеччині за добу: один загиблий та троє поранених.

Миколаївщина

Вчора ворог завдавав ударів з артилерії по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Сьогодні вночі під ворожим артилерійським обстрілом перебувала Куцурубська громада. Без постраждалих.

Одещина

Вчора вдень росіян нанесли ракетний удар по портовій інфраструктурі м. Одеси. Внаслідок удару загинули п'ятеро осіб, ще декількох людей поранено. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Херсонщина

Минулої доби противник обстрілював Золоту Балку, Берислав, Веселе, Львове, Дудчани, Михайлівку, Велетенське, Антонівку, Садове, Станіслав, Новоберислав та місто Херсон. Рашисти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 16 приватних будинків.

У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено вищий навчальний заклад, газогін та автомобіль. Також були зафіксовані влучання у припортову інфраструктуру.

Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в об’єкт критичної інфраструктури та складське приміщення. Ворог скинув вибухівку з дрона у с. Веселе. Постраждав 66-річний чоловік. Потерпілого доставили до лікарні. Медики надають йому медичну допомогу.

Вдень окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. На власному подвір’ї травми отримала 45-річна жінка.

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Також російські війська продовжують атакувати Берислав з безпілотників. Черговий удар прийшовся по житловому будинку. Внаслідок скидання вибухового предмета з дрона у власній оселі постраждало подружжя. 59-річний чоловік та його дружина, 58 років, отримали вибухові травми та контузії. Їм надали медичну допомогу. Подальше лікування потерпілі проходитимуть амбулаторно.

Триває 743-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав шість ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.