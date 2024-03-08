На Харківщині з-під завалів врятовано чоловіка, у Херсоні пошкоджено театр: ситуація в регіонах

У Запорізькій області через обстріли РФ надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктур

Російські війська здійснили обстріл м. Вовчанськ керованою авіабомбою

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – 28 обстрілів (152 вибухи). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський, Корюківський та Чернігівський райони із мінометів, артилерії, САУ. Серед іншого, росіяни 16 разів застосував FPV-дрони, зокрема у напрямку міста Семенівка.

У прикордонному селі Новгород-Сіверської громади через мінометний обстріл горіла господарська будівля. У селі Карповичі Семенівської громади від вибухів російських мін загинув чоловік 1972 року народження. У Заріччі цієї ж громади FPV-дрони влучили у приватний будинок.

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Сумщина

Вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 14 вибухів з міномету та артилерії. Обстрілів зазнали Краснопільська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади. Попередньо без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 233 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади. Сумська громада: внаслідок удару поранено одну людину; пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу.

Запорізька область

Минулої доби ворог гатив по 11 населених пунктах області; зафіксовано 256 ударів. Внаслідок РСЗВ-обстрілу по Біленькому поранення отримав 81-річний чоловік, його доправлено до лікувальної установи.

Рашисти вгатили з авіації по Малій Токмачці й Роботиному, обстріляли з РСЗВ Біленьке та Роботине, а також атакували 71 безпілотником Гуляйполе, Новоданилівку, Роботине, Малинівку, Малу Токмачку й Омельник.

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181 артудар прийшовся по території Оріхова, Гуляйполя, Новоданилівки, Омельника, Приморського та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина

Вночі агресор тричі бив по Нікопольщині з артилерії; прилетіло з десяток снарядів. Під ударом були Мирівська, Марганецька громади і сам Нікополь. Понівечені три приватні будинки й господарська споруда. Люди неушкоджені.

Вчора вдень ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії. А потім ще й спрямував туди п'ять дронів-камікадзе. Пошкоджені вісім приватних будинків. Один з них зайнявся. Пожежу рятувальники загасили. Понівечена адмінбудівля, п'ять господарських споруд, авто, лінія електропередач. Люди вціліли.

Харківщина

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 18 населених пунктів Харківщини: Табаївка, Голубівка, Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Вовчанськ, Іванівка, Степова Новоселівка.

Росіяни обстріляли м. Чугуїв з ЗРК С-300. Обстріл (Попередньо С-300). Влучання в землю, в межах житлової забудови. Внаслідок обстрілу постраждали семеро мирних мешканців: четверо чоловіків, 41-річна жінка, 16-річний хлопець та дівчинка 3 років 8 місяців. У найменшої потерпілої – поріз ноги, медики надали їй допомогу на місці.

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Здійснено обстріл м. Куп’янськ з РЗСВ. Загинули цивільні чоловік та жінка. Пошкоджені житлові будинки, автомобіль.

Внаслідок повторних обстрілів м. Куп'янськ пізно ввечері – влучання в приватний будинок. Загинув 58-річний чоловік. З-під завалів врятовано постраждалого 36-річного чоловіка та вилучено тіло загиблої 64-річної жінки.

Також вчора відбувся обстріл с. Басове Богодухівський району. Частково пошкоджено складську будівлю сільського підприємства, будівлю клубу, будівлю бібліотеки та лінію електропередач. Без постраждалих.

Вчора російські війська здійснили обстріл м. Вовчанськ керованою авіабомбою. Пошкоджено щонайменше 12 приватних житлових будинків. Внаслідок прямого влучання в приватний будинок загинула цивільна 40-річна жінка. 67-річна жінка зазнала травм легкого ступеню, без госпіталізації.

Луганщина

Штурми з боку росіян були спрямовані на Білогорівку. Обстрілів також зазнали Невське та Макіївка. За добу противник здійснив 158 обстрілів (554 снаряди).

Донеччина

Під вогнем рашистів: Торецьк, Українськ, Костянтинівка, смт Очеретине, с. Мемрик, с. Новобахмутівка, с. Новоукраїнка, с. Успенівка, с. Довга Балка, с. Уманське, Новогродівка, Мирноград, с. Шахове, с. Бокове

Пошкоджено 141 житловий будинок (з них 24– багатоквартирні), 35 цивільних автомобілів, будівля агрофірми, два будинки культури, дві будівлі селищної ради, ЛЕП, котельня, адмінбудівля медзакладу, школа, два магазин, дві будівлі лікарні, 5 адмінбудівель шахти, складське приміщення, трактор, два гуртожитки. На Донеччині за добу: дев’ять поранених.

Миколаївщина

Вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА типу Shahed 131/136. Учора ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також учора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населеному пункту Куцурубської громади. Без постраждалих.

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Одещина

Вночі рашисти атакували Одещину баражуючими снарядами типу Shahed-131/136. Було збито - 18, на жаль, не вдалось уникнути влучань. В області пошкоджено інфраструктурний об'єкт, будівлі якого тривалий час законсервовані.

На відкритій місцевості сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються.

Херсонщина

Минулої доби противник обстрілював Кізомис, Золоту Балку, Станіслав, Миколаївку, Антонівку, Дудчани, Михайлівку, Широку Балку, Томину Балку, Білозерку, Качкарівку, Садове, Понятівку, Придніпровське та місто Херсон.

Було нанесено ракетний удар (попередньо Х-59) з СУ-34 в районі населеного пункту с. Миколаївка, Бериславського району. Встановлено, що влучання ракети мало місце в поле, інформація щодо потерпілих та пошкоджень не надходила.

Рашисти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені три багатоповерхівки та 12 приватних будинків.

У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено будівлю театру та музею. Були зафіксовані влучання у газогін, підприємство, магазин, гаражні приміщення та автівки.

Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та господарчі споруди.

Вчора з самого ранку російські війська крили вогнем Херсон. Внаслідок чергового обстрілу пошкоджено приватну оселю, гаражні приміщення та припарковані там автівки. Постраждав 45-річний чоловік. Зараз він знаходиться у лікарні.

Через ворожий обстріл центральної частини Херсона постраждала жінка. 46-річна херсонка потрапила під ворожий удар поблизу будинку; її доставили до лікарні.

На Херсонщині через вибухівку, залишену армією рф, постраждав аграрій. У селі Миролюбівка на російську міну наїхав трактор. Внаслідок цього поранення отримав чоловік, 60 років. Зараз потерпілий знаходиться у медичному закладі.

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Внаслідок ворожого обстрілу Білозерки поранення голови отримала 81-річна жінка. Потерпілу доставили до лікарні. За добу через російську агресію п’ятеро людей дістали поранення.

Під час нічної дронової атаки силами протиповітряної оборони в Херсонській області знищено 2 Shahed.

Триває 744-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 74 авіаційних удари, здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 37 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 33 цих ударних БпЛА було знищено.