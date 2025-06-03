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На Полтавщині зафіксовано спалах вітрянки

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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На Полтавщині зафіксовано спалах вітрянки
Вітряна віспа, також відома, як вітрянка, – це високозаразне інфекційне захворювання
фото з відкритих джерел

Хвороба, як правило, має доброякісний перебіг, але ускладнення можуть виникати

У Полтавській області впродовж тижня зафіксовано 71 випадок захворювання вітряної віспи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області.

Як зазначають у відомстві, «це майже в 40 разів більше, ніж за аналогічний період попереднього тижня».

Також там нагадали, що вітряна віспа, також відома, як вітрянка, – це високозаразне інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Діти  дошкільного та молодшого шкільного віку хворіють на неї найчастіше, втім, захворіти можуть і дорослі, особливо якщо не мали цього захворювання раніше.

Серед основних симптомів:

  • раптове підвищення температури тіла;
  • загальна слабкість, головний біль;
  • поява висипань на шкірі у вигляді дрібних пухирців, що сверблять;
  • у дітей часто спостерігається дратівливість, погіршення апетиту.

«Хвороба, як правило, має доброякісний перебіг, але ускладнення можуть виникати при неправильному догляді, розчісуванні висипів або приєднанні бактеріальної інфекції», – зазначили в Держпродспоживслужбі.

Також там додали, що для уникнення зараження необхідно уникати контактів із хворими людьми, провітрювати приміщення, підтримувати належну гігієну, регулярно мити руки, дезінфікувати поверхні, а у разі виявлення перших симптомів потрібно звернутися до лікаря та залишатися вдома.

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва продовжує зростати кількість випадків захворювання на гепатит А. Станом на вечір 27 травня зафіксовано 88 хворих, з яких 38 – діти.

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Теги: Полтавщина хвороба

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