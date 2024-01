Коли Україна отримає F-16?

Що не так з новинами про постачання зброї для України

«Пентагон: українські пілоти завершать навчання на F-16 до кінця 2024 року». Бачили такі новини? Я бачив багато, від різних українських ЗМІ. Як вони сприймаються? Що десь на осінь-зиму 2024 українські пілоти будуть готові. А тепер порівняймо те, що подали ЗМІ, і що сказали в Пентагоні.

Різні медіа наводять таку цитату речника Пентагону Пета Райдера з вчорашнього брифінгу: «Навчання триває залежно від рівня навичок пілотів і може тривати від п’яти до восьми місяців. Очікую, що десь до кінця року ці пілоти завершать навчання».

Як це звучало в оригіналі англійською: «Training depends on the skill level of the pilot, that can range from five to eight months. So I would expect sometime later this year we'll start to see those pilot's graduate».

«Later this year» – «пізніше цього року». В Пентагоні кажуть, що навчання триває 5-8 місяців. А тепер рахуємо. Пілоти почали навчатись у жовтні, і зараз на четвертому місяці навчань. Тож можна очікувати його закінчення приблизно навесні.

Технічно, це теж до кінця 2024 року. Але формулювання сприймається зовсім по-іншому. Контекст, як завжди, дуже важливий. Дякую за увагу.