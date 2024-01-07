Росіяни поділилися враженнями від перебування в українському полоні

Росіяни на умови в полоні нарікань не мали

Полонені запевнили, що до них ставилися по-людськи, давали дзвонити та листуватися з рідними, лікували

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець поспілкувався з російськими полоненими, які очікували обміну. Відповідне відео він оприлюднив на Facebook-сторінці.

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На кадрах росіяни запевняють, що до них ставилися по-людськи, давали дзвонити та листуватися з рідними, лікували.

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Водночас на запитання, що хотіли б побажати, покидаючи Україну, полонені відповіли – треба, щоб обміни не припинялися. На що омбудсмен зауважив, логічніше було б прагнути, щоб завершилася війна.

«І ще одне підтвердження того, що Україна чітко дотримується Женевських конвенцій. Важливо, що росіяни вкотре говорили про те, що не мають жодних скарг і дякували за людяність», – написав Лубінець.

Нагадаємо, 3 січня відбувся найбільший від початку повномасштабного вторгнення Росії обмін військовополоненими між Україною і РФ, у межах якого вдалося звільнити 230 українців і українок.

182 повернутих українців мали офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста. Ще 48 оборонців вважалися зниклими безвісти. Більшість звільнених – чоловіки, їх 225. Ще п'ятеро – це жінки. До рядового та сержантського складу належать 213 звільнених українців, одинадцятеро – офіцери.

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Буданов повідомив, що Україні вдалося провести дуже складний обмін військовополоненими, який готувався досить довго, в організації процесу брали участь Об'єднані Арабські Емірати.

Командир бригади Національної гвардії України «Азов» Денис Прокопенко заявив, що бійців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ, які стояли в авангарді Сил Оборони України в боях за Маріуполь, не було під час обміну військовополоненими 3 січня.