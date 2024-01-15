Збиття російського А-50. Що відомо про рідкісний літак, який допомагав обстрілювати Україну
А-50 оснащений радіолокаційною системою, яка може виявляти далекі повітряні цілі, бачити запуски як крилатих чи балістичних ракет, так і роботу протиповітряної оборони
Увечері 14 січня росіяни втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який допомагав окупантам визначати розташування українських об'єктів та наводив удари по них. Всього на озброєнні Російської Федерації три одиниці А-50 та шість одиниць А-50У. Один літак коштує щонайменше $330 млн.
Літак дальнього радіолокаційного виявлення виступає в ролі коригувальника при масованих обстрілах України. Росія також використовує їх для виявлення української ППО.
А-50 збили відразу після того, які він заступив на чергування поблизу Кирилівки на Запоріжжі – літак зник з радарів і припинив відповідати на запити тактичної авіації, а пізніше пілот винищувача Су-30 виявив займання та падіння невстановленого літака.
«Це вам за Дніпро! Горіть у пеклі, нелюди! P.S. Поки без деталей», – написав зранку командувач Повітряних Сил Збройних сил України Микола Олещук. Напередодні були роковини російського ракетного удару по багатоповерхівці, від якого загинули 46 людей, зокрема шестро дітей.
Водночас у соцмережах озвучували версію, що російські літаки збили самі ж окупанти зі свого ППО. Офіційно ні українська, ні російська влада про збиття літаків наразі нічого не повідомляли.
За радянських часів промисловість встигла виробила орієнтовно 31 борт, до наших часів справних бортів залишилося не багато, близько 12 у різних варіаціях: дев'ять на озброєнні РФ у варіаціях А-50 й А-50У (три і шість відповідно), решта – на озброєнні Збройних сил Індії.
А-50 оснащений радіолокаційною системою, яка може виявляти далекі повітряні цілі, бачити запуски як крилатих чи балістичних ракет, так і роботу протиповітряної оборони. Росія використовувала цей літак, зокрема, для виявлення української ППО та боротьби з нею – з такою метою він здіймався в повітря під час масованих ракетних атак РФ проти України. Окрім відстеження ППО, А-50 відстежував також місця дислокації українських літаків, складав карту стратегічних об'єктів оборони та коригував ракетні удари.
Функціонал літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50:
- виявлення та супровід повітряних цілей та кораблів;
- оповіщення командних пунктів та автоматизованих систем управління про повітряну та надводну обстановку;
- управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні та морські цілі;
- організація повітряного командного пункту.
Літак обладнаний радіотехнічним комплексом «Шмель» на основі радянської бортової електронно-обчислювальної машини «Аргон-50». До комплексу «Шмель» входять:
- трикоординатна радіолокаційна станція із пасивним каналом пеленгації;
- апаратура знімання та відображення отриманої інформації;
- система активного запиту-відповіді та передавання команд або інформації цілевказівки перехоплювачам;
- цифровий обчислювальний комплекс для розв’язання завдань управління, наведення винищувачів на повітряні цілі;
- апаратура командної лінії радіоуправління;
- система зв’язку (також засекречуюча) і телекодова апаратура;
- апаратура документування;
- система державного розпізнавання.
На борту літака з комплексом працюють 10-11 операторів: командир, старший штурман наведення, два штурмани наведення, старший оператор супроводу, два оператори супроводу та бортінженери. Разом з ними на борту перебувають п'ять членів льотного екіпажу.
Літак здатен проводити розвідку, повітряних, наземних та надводних цілей. За допомогою оптико-електронних бортових систем літак може виявляти факели балістичних ракет на відстані до 800 км, а радіолокаційна станція здатна знаходити та супроводжувати літаки та крилаті ракети на відстанях до 700 км. Цілі по типу пускових установок протиповітряної оборони, балістичних ракет – на відстані до 400 км, а скупчення бронетехніки – до 450. Також А-50 може давати зовнішнє цілевказання винищувачам та виступати у ролі повітряного командного пункту.
Нагадаємо, минулого року один російський А-50 вже було пошкоджено. Тоді літак, розташований на авіабазі «Мачулищі», атакував безпілотний літальний апарат.
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