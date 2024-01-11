Здати зразки ДНК для впізнання зниклих безвісти можна у семи країнах Європи

Відбір зразків проводили на території Польщі та Німеччини, але зараз буде можливість здавати такі зразки на території Чехії, Словаччини, Італії або Іспанії, а також на території Туреччини.

Міністерство внутрішніх справ України оголосило про збір зразків ДНК українців, які зараз вимушено перебувають за кордоном. Мова йде збір ДНК-профілів для упізнання тіл людей, які, можливо, загинули, внаслідок російської агресії. Про це в ефірі «Єдиних новин» повідомив заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

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Так, до 15 січня громадяни, які перебувають за кордоном, мають змогу записатися для здачі ДНК-зразків з метою пошуку та ідентифікації родичів, які є зниклими безвісти. Потрібно заповнити заявку, надіслати її на електронну адресу [email protected] та визначитися із місцем забору ДНК-зразків.

«Наразі у шести країнах Європейського Союзу у підрозділах ДП «Документ» Державної міграційної служби України створюються можливості для здачі зразків букального епітелію. У подальшому ці ДНК-профілі будуть передані до уповноважених органів системи МВС», – поінформував заступник міністра.

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Відбір зразків проводили восени минулого року на території Польщі та Німеччини, але залежно від кількості поданих заявок та від територіальності МВС буде надавати можливість здавати такі зразки на території Чехії, Словаччини, Італії або Іспанії, а також на території Туреччини.

«В процесі ідентифікації тіл експертам також допомагають наші міжнародні партнери. Це Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти, яка знаходиться в Нідерландах, – додав Леонід Тимченко. – Ми співпрацювали з ними упродовж 2023 року, і за цей період відібрали зразки у понад 400 громадян України за кордоном. За допомогою такої співпраці було встановлено близько дев'яносто збігів».

Як зазначив заступник Міністра, на даний час в Єдиному реєстрі осіб зниклих безвісти, який адмініструє МВС, знаходиться 17 тисяч осіб. Відповідно видано 17 тисяч витягів із вказаного реєстру.

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Нагадаємо, українці в Європі можуть здати зразки ДНК для пошуку зниклих родичів.

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