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У Донецьку пролунали вибухи: є поранені та загиблі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Донецьку пролунали вибухи: є поранені та загиблі
Місцеві пабліки повідомили про влучання в центрі міста
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Так звана «влада» заявила, що в місті загинуло чотири людини

Через 10 хвилин після початку Нового року у тимчасово окупованому Донецьку розпочали лунати вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки та росЗМІ.

Місцеві пабліки повідомили про влучання в центрі міста, зокрема, пошкоджень зазнав готель Donbas Palace.

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Наслідки обстрілів у Донецьку

Очільник незаконно створеної «ДНР» Денис Пушилін заявив, що внаслідок обстрілу нібито загинуло чотири людини, а 13 було поранено.

До того ж, російські ЗМІ писали, що в Донецьку загинув пропагандистський журналіст, а ще один був поранений.

В обстрілі росіяни звинуватили українські війська, заявивши, що ЗСУ випустили 15 ракет із РСЗВ по Донецьку.

Нагадаємо, вдень 30 грудня в центрі російського Білгорода пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що влучання нібито відбулося в житловий сектор і в районі торгового центру «Маяк», де зазвичай проводяться новорічні заходи. Під удари також потрапило селище Уразове Валуйського міського округу. Там нібито є пряме влучання в будівлю фізкультурно-оздоровчого комплексу, також пошкоджено приблизно 20 приватних домоволодінь і лінію електропередачі.

Міністерство оборони Росії фактично визнало, що мешканці Білгорода загинули та отримали поранення у результаті роботи ППО. В українських спецслужбах також повідомили, що причиною вибухів у російському Білгороді стала робота російської ППО, внаслідок якої уламки впали просто у центрі міста.

Теги: Донецьк Денис Пушилін росіяни

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