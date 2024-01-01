У Донецьку пролунали вибухи: є поранені та загиблі
Так звана «влада» заявила, що в місті загинуло чотири людини
Через 10 хвилин після початку Нового року у тимчасово окупованому Донецьку розпочали лунати вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки та росЗМІ.
Місцеві пабліки повідомили про влучання в центрі міста, зокрема, пошкоджень зазнав готель Donbas Palace.
Очільник незаконно створеної «ДНР» Денис Пушилін заявив, що внаслідок обстрілу нібито загинуло чотири людини, а 13 було поранено.
До того ж, російські ЗМІ писали, що в Донецьку загинув пропагандистський журналіст, а ще один був поранений.
В обстрілі росіяни звинуватили українські війська, заявивши, що ЗСУ випустили 15 ракет із РСЗВ по Донецьку.
Нагадаємо, вдень 30 грудня в центрі російського Білгорода пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що влучання нібито відбулося в житловий сектор і в районі торгового центру «Маяк», де зазвичай проводяться новорічні заходи. Під удари також потрапило селище Уразове Валуйського міського округу. Там нібито є пряме влучання в будівлю фізкультурно-оздоровчого комплексу, також пошкоджено приблизно 20 приватних домоволодінь і лінію електропередачі.
Міністерство оборони Росії фактично визнало, що мешканці Білгорода загинули та отримали поранення у результаті роботи ППО. В українських спецслужбах також повідомили, що причиною вибухів у російському Білгороді стала робота російської ППО, внаслідок якої уламки впали просто у центрі міста.
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