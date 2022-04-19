Руйнування жахливі: уряд оцінив суму збитків України від війни

На Київщині в результаті бойових дій зруйновано мости

Кубраков вважає, що на відновлення інфраструктури знадобиться не менше двох років

У результаті широкомасштабної війни Росії проти України пошкоджено або знищено близько 30% української інфраструктури. Збитки перевищують $100 млрд, а на відновлення знадобиться не менше двох років. Про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив Reuters.

«Практично всі компоненти нашої транспортної інфраструктури в тій чи іншій формі постраждали», — сказав міністр.

За його даними, війна торкнулася від 20% до 30% всієї інфраструктури з різним ступенем пошкодження і руйнування.

Понад 300 мостів на національних дорогах були зруйновані або пошкоджені, більш як 8 тис. км доріг потребують ремонту, а десятки залізничних мостів були підірвані.

Кубраков повідомив, що західні країни підтримають відновлення України. Першим джерелом коштів можуть стати активи Російської Федерації, які зараз заморожені практично у всіх великих країнах.

Нагадаємо, 18 квітня президент України Володимир Зеленський провів важливу нараду щодо післявоєнного відновлення та розвитку України.

17 квітня Зеленський провів телефонні переговори з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду про післявоєнне відновлення країни.

Нагадаємо, МВФ готує масштабну відбудову України: хто братиме участь у проєкті.

Припинення війни в Україні і подолання наслідків бойових дій є одним із головних завдань Міжнародного валютного фонду.

Також стало відомо, що профінансують із спецрахунку МВФ для допомоги України.

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