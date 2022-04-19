Руйнування жахливі: уряд оцінив суму збитків України від війни
Кубраков вважає, що на відновлення інфраструктури знадобиться не менше двох років
У результаті широкомасштабної війни Росії проти України пошкоджено або знищено близько 30% української інфраструктури. Збитки перевищують $100 млрд, а на відновлення знадобиться не менше двох років. Про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив Reuters.
«Практично всі компоненти нашої транспортної інфраструктури в тій чи іншій формі постраждали», — сказав міністр.
За його даними, війна торкнулася від 20% до 30% всієї інфраструктури з різним ступенем пошкодження і руйнування.
Понад 300 мостів на національних дорогах були зруйновані або пошкоджені, більш як 8 тис. км доріг потребують ремонту, а десятки залізничних мостів були підірвані.
Кубраков повідомив, що західні країни підтримають відновлення України. Першим джерелом коштів можуть стати активи Російської Федерації, які зараз заморожені практично у всіх великих країнах.
Нагадаємо, 18 квітня президент України Володимир Зеленський провів важливу нараду щодо післявоєнного відновлення та розвитку України.
17 квітня Зеленський провів телефонні переговори з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду про післявоєнне відновлення країни.
Нагадаємо, МВФ готує масштабну відбудову України: хто братиме участь у проєкті.
Припинення війни в Україні і подолання наслідків бойових дій є одним із головних завдань Міжнародного валютного фонду.
Також стало відомо, що профінансують із спецрахунку МВФ для допомоги України.