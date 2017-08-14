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    Події в Україні

    Вовчиця напала на людей у Чернігівській області

    У результаті нападу є постраждалі, їм надають допомогу лікарі
    У Чернігівській області стався напад вовчиці на мешканців населеного пункту. Про це інформує Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області. За його даними, інцидент стався в Коропському районі. Після звернення постраждалих було повідомлено компетентні органи, які відповідно відреагували та вжили всіх необхідних заходів. Вовчицю
    • Сьогодні, 13:49
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    У результаті нападу є постраждалі, їм надають допомогу лікарі

    У Чернігівській області стався напад вовчиці на мешканців населеного пункту. Про це інформує Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області.

    За його даними, інцидент стався в Коропському районі.

    Після звернення постраждалих було повідомлено компетентні органи, які відповідно відреагували та вжили всіх необхідних заходів. Вовчицю та контактуючих з нею собак та кота було знищено. З трупа вовчиці було відібрано матеріал та направлено на дослідження до Чернігівської регіональної державної ветеринарної лабораторії Держпродспоживслужби.

    У відомстві запевнили, що всі постраждалі отримують кваліфіковану допомогу лікарів, проводиться дезінфекція місць контакту вовчиці з навколишнім середовищем. В найкоротший термін будуть проводитись щеплення собак та котів, які були завезені чи заведені в господарствах, які цього потребують.

    Наразі проводяться дослідження.

    Нагадаємо, на Чернігівщині худоба на молочній фермі занедужала на сказ. Бити на сполох місцеві почали, тільки коли почався масовий мор корів.

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