Українка вперше в історії українського флоту стала штурманом

Досі у ВМС ЗСУ жінки кораблями не керували

Старшина рульової команди Євгенія Бакай стала першою штурманкою українського національного флоту. Вона успішно закінчила навчання. Про це пише «Армія Інформ».

Видання зазначає, що вона тільки у березні закінчила навчання у Відділенні військової підготовки Фахового коледжу морського транспорту Національного університету «Одеська морська академія», на спеціальності «Кораблеводіння».

«Я завжди марила армією, хоча у родині військових не було. Тож вирішила – стану першою. Спочатку спробувала вступити до Інституту ВМС. Але, на жаль, до флотського вишу не потрапила. Через те, що опускати руки не у моєму характері, то вступила до коледжу, щоб у майбутньому таки здобути офіцерське звання», – розповіла Євгенія.

Навчання в коледжі

Навчання дівчині сподобалося з перших днів. На курсі вона була однією з кращих курсантів. за її словами, під час навчання мала достатньо практики на кораблях та катерах Військово-Морських Сил ЗС України, щоб сьогодні спокійно виконувати свою роботу.

«Зокрема, морську справу опановувала на навчальному катері «Чигирин» на посаді сигнальника, а також на посаді командира рульового відділення на фрегаті «Гетьман Сагайдачний». То був гарний досвід», – зазначила дівчина.

Обов'язки штурмана

Вона додала, що як старшина рульової команди при проходженні вузини чи швартуванні має бути за штурвалом. А у випадку, коли відсутній командир бойової частини – виконувати його обов’язки. Каже, що все це їй під силу.

«Звісно, мою професію не назвеш легкою. На тебе покладається величезна відповідальність, ти маєш багато чого вміти і постійно чомусь вчитися. Треба розуміти, що на борту від недбалості, лінощів і безвідповідальності одного моряка може залежати життя всіх членів екіпажу», – пояснила Бакай.

Вона не розуміє, чому жінка на військовому кораблі викликає здивування. І пояснює, що гендерні стереотипи щодо професій зараз не на часі, особливо, коли в державі йде війна.

«Зараз не стоїть питання жінка ти чоловік, потрібно лише визначитися — готовий ти захищати свою країну чи ні», – наголошує дівчина.

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