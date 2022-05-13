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    Події в Україні

    Арестович підтвердив враження ще одного корабля окупантів

    Корабель не затонув, але має серйозні пошкодження - Арестович підтвердив враження ще одного корабля окупантів
    Корабель не затонув, але має серйозні пошкодження
    фото з відкритих джерел

    Напередодні Україна підбила судно поблизу Зміїного

    Російський корабель «Всеволод Бобров» був підбитий при спробі доставити на острів Зміїний систему ППО. Про це заявив радник голови офісу президента України Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу «Фейгін Live».

    Він повідомив, що це судно тилового забезпечення, яке прибуло з Північного флоту РФ.

    За його словами, попередні дані, які треба уточнювати, свідчать про те, що корабель не затонув, але має серйозні пошкодження.

    «Ще одна Чорнобаївка – Змієбаївка. Лізуть і лізуть. Ну що ж брати цей нещасний острів розміром із чотири футбольних поля, на якому ховатися ніде», – резюмував Арестович.

    Нагадаємо, 12 травня стало відомо про те, що росіяни втратили в Чорному морі ще один військовий корабель.

    Одеська обласна військова адміністрація підтвердила, що Збройні сили України підбили російський корабель біля острова Зміїний.

    Як відомо, 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути.

    Наприкінці березня у порту міста Бердянськ було знищено великий десантний корабель окупантів «Саратов».

    7 травня українські військові знищили на острові Зміїний три російські катери та ще один пошкодили. Результат атаки зняв супутник.

    Як повідомлялося, у порту міста Бердянськ, яке тимчасово окуповане ворогом, знищено великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту окупантів.

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    Теги: росія окупанти війна корабель Україна окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
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    Арестович підтвердив враження ще одного корабля окупантів