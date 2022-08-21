ЗСУ знищили три російські безпілотники у небі над Херсонщиною

Росіяни за допомогою безпілотників «Орлан-10» ведуть розвідку та коригують вогонь артилерії

Ворог намагався проводити повітряну розвідку та коригував вогонь артилерії

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) 21 серпня знищили у небі над Херсонською областю три ворожі безпілотники. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Повітряних сил.

Як зазначається, були збиті, імовірно, безпілотники типу «Орлан-10».

«Від 12:00 до 13:00 години, у небі над Херсонщиною зенітними ракетними підрозділами Повітряного командування "Південь" було виявлено та знищено одразу три безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня (імовірно «Орлан-10»), якими ворог намагався проводити повітряну розвідку та коригував вогонь артилерії», – повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нагадаємо, раніше спецпідрозділ Військово-морських сил ліквідував на Одещині морську дрейфуючу міну.

із початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили 45 200 військових. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 300 загарбників.

Як повідомлялося, триває 179-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти провели кілька невдалих штурмів на Слов’янському напрямку, на Донецькому напрямку ворог намагається продовжити наступальні дії.