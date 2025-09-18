Втрати ворога станом на 18 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 930 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 18 вересня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 18 вересня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 18 вересня втратила:
- особового складу ‒ близько 1098380 (+930) осіб,
- танків ‒ 11191 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 23277 (+0) од,
- артилерійських систем – 32879 (+33) од,
- РСЗВ – 1491 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1217 (+0) од,
- літаків – 422 (+0) од,
- гелікоптерів – 341 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 60469 (+390),
- крилаті ракети ‒ 3718 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 62000 (+122) од,
- спеціальна техніка ‒ 3965 (+0).
Як відомо, триває 1303-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0