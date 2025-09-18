Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 18 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 18 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11191 танків
фото: Костянтин Ліберов (ілюстративне)

Протягом минулої доби українські захисники знищили 930 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 18 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 18 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 18 вересня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1098380 (+930) осіб,
  • танків ‒ 11191 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 23277 (+0) од,
  • артилерійських систем – 32879 (+33) од,
  • РСЗВ – 1491 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1217 (+0) од,
  • літаків – 422 (+0) од,
  • гелікоптерів – 341 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 60469 (+390),
  • крилаті ракети ‒ 3718 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 62000 (+122) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3965 (+0).
Втрати ворога у війні станом на 18 вересня 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 18 вересня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Як відомо, триває 1303-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: втрати військова техніка Генштаб війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучено понад 60 рятувальників та 14 одиниць техніки ДСНС
РФ масовано вдарила по Кіровоградщині: частина області – без світла, виникли пожежі
Вчора, 08:32
Феміда орієнтує підозрювану на укладання угоди про визнання винуватості
Розвилка Тетяни Крупи. Ексголова МСЕК має шанс не сісти за ґрати… Судові хроніки
15 вересня, 13:15
Чому мир без Китаю неможливий
Пекін відвернеться від Росії при одній умові
14 вересня, 21:30
Найкращі дронарі. Хто і скільки вразив техніки і людської сили противника
Найкращі дронарі. Хто і скільки вразив техніки і людської сили противника
10 вересня, 16:49
Рік під камерами. Як обласні ради показують (приховують) свою роботу
Рік під камерами. Як обласні ради показують (приховують) свою роботу
10 вересня, 14:00
Російські підрозділи, що пішли безпосередньо до Добропілля, перебувають в оточенні
ЗСУ оточили ворога в районі Добропілля
30 серпня, 15:47

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2025 року
Втрати ворога станом на 18 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 18 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Через обстріл Полтавщини затримуються декілька поїздів: повний перелік
Через обстріл Полтавщини затримуються декілька поїздів: повний перелік
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 18 вересня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 18 вересня 2025
Атака на Київщину, бенкет у Віндзорському замку: головне за ніч
Атака на Київщину, бенкет у Віндзорському замку: головне за ніч

Новини

На Київщині після вибухів виникли пожежі
Сьогодні, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
Вчора, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua