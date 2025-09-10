Головна Думки вголос Олексій Курпас
Олексій Курпас Політтехнолог

Найкращі дронарі. Хто і скільки вразив техніки і людської сили противника

Ключовий рейтинг

Завжди вкрай скептично ставився до будь-яких рейтингів. А з початком повномасштабки будь-які політичні «міряння» взагалі втратили сенс. Однак є один рейтинг, який сьогодні для України надзвичайно важливий. Це рейтинг підрозділів безпілотних систем сил оборони. Хто і скільки вразив техніки і людської сили противника.

Всього у рейтингу 500 підрозділів.

Зверну увагу на лідерів. «Птахи Мадяра» – профільний підрозділ командувача безпілотних систем, якому і належить бути на перших позиціях. А ось інший лідер – Центр Спецоперацій А СБУ. «Альфівці» займаються не тільки безпілотниками, але тим не менше мають чудові результати у їх застосуванні. Як у СБУ змогли цього добитись? Перш за все тому, що голова Служби Василь Малюк системно розвиває цей напрямок.

Що робить Малюк?

  1. Почав цю роботу раніше інших. Вже з моменту призначення у липні 2022 року, Малюк зробив розвиток дронів одним із ключових для Служби. Ми багато знаємо про унікальну розробку СБУ – морські дрони. Але і з повітряними дронами у Служби працюють не менш потужно: підрозділ ЦСО А став одним із кращих на фронті.
  2. Служба постійно модернізує технічну складову дронів. У сьогоднішній війні – це один із основних факторів успіху. СБУ постійно на крок попереду ворога. У «війні дронів» теж.
  3. Підрозділи на лінії фронту, як мені відомо, ключовий пріоритет для голови СБУ. Він слідкує за їх забезпечення та сам регулярно буває на лінії розмежування.

Безумовно підходи Служби треба мультиплікувати. Адже підрозділ СБУ вже ліквідував кількість ворогів у сотні разів більшу ніж власна чисельність! Знищили техніки на сотні мільйонів доларів. Це вражаюча ефективність.

А ще днями стало відомо, що воїни СБУ підбили вже 2100 російських танків! Кожен 5 танк підбитий Силами оборони на рахунку Служби.

Коли сьогодні хтось у глибоку тилу дозволяє собі системні нападки на Службу, можемо не сумніватись, що ця людина працює на кремль. Свідомо чи ні – питання відкрите. СБУ сьогодні – одна із найефективніших структур, яка очищує Україну від ворогів як на лінії фронту, так і в тилу.

Служба сьогодні для РФ – один із ключових противників. Саме тому кремль кидає величезні сили на дискредитацію підлеглих Малюка. Безуспішно. Бо результат, як то кажуть на табло. Точніше у рейтингу знищення росіян.

 

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Василь Малюк СБУ війна Роберт Бровді безпілотник

