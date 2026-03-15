Коли в Україні завершиться ремонт міжнародних трас? Свириденко назвала дату

До кінця березня темпи виконання дорожніх робіт зростуть з поточних 60 тис. кв. м на день до 150 тис.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко доручила Мінрозвитку завершити поточний ремонт на трасах міжнародного значення до 1 травня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис у телеграм-каналі очільниці уряду.

Свириденко оглянула будівництво доріг у Чернігівській області. За її словами, там, як і в інших регіонах країни, триває поточний ремонт дорожнього покриття. З початку року ліквідовано понад 518 тис. кв. м пошкоджень.

Прем’єр-міністерка доповіла про робочу нараду з віце-прем’єр-міністром з відновлення України Олексієм Кулебою, керівником Агентства відновлення Сергієм Сухомлином та керівниками обласних служб відновлення і розвитку інфраструктури щодо виконання робіт на автомобільних дорогах загального користування. Свириденко поставила завдання Мінрозвитку підвищити темпи виконання дорожніх робіт – з поточних 60 тис. кв. м на день до 150 тис. до кінця березня. За її словами, це дозволить суттєво прискорити ліквідацію пошкоджень після зими.

«Також доручила завершити поточний ремонт на трасах міжнародного значення до 1 травня. Дороги — питання нашої обороноздатності та ефективної логістики», – наголосила очільниця уряду.

March 15, 2026

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що на ремонт автомобільних доріг в Україні станом на зараз потрібно 52 млрд грн. Деталі фінансування та структуру витрат розкрила очільниця уряду Юлія Свириденко. За словами прем’єр-міністерки, Кабмін уже прорахував вартість ямкового ремонту доріг загальнодержавного й місцевого значення, а особливу увагу приділив прифронтовій логістиці.

12 березня голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин заявив, що для відновлення українських доріг до належного стану після зими необхідно до 50 млрд грн, а основні роботи на міжнародних трасах планують завершити вже до червня, проте на 95-98% мова йде про ямковий ремонт.

До слова, Державна аудиторська служба проводить перевірку комунальної корпорації «Київавтодор». За даними фахівців Держаудитслужби, попри те, що у 2024-2025 роках практично було відсутнє фінансування дорожнього фонду, при цьому видатки на капітальний ремонт комунальних доріг різко зросли.