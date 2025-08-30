ЗСУ оточили ворога в районі Добропілля

Російські підрозділи, що пішли безпосередньо до Добропілля, перебувають в оточенні

У Добропіллі наразі вдалося нейтралізувати основну загрозу

Підрозділи російської армії, які перебували під Добропіллям, оточені й ліквідуються. Як інформує «Главком», про це в телеефірі заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов.

«Принаймні зараз російські підрозділи, що пішли безпосередньо до Добропілля, ці «клішні краба» були відрізані та в оточенні. Тому їм там бути ще недовго» , – сказав він.

Станом на 24 серпня повідомлялося, що найгарячішими залишаються Покровський, Новопавлівський та Лиманський напрямки, проте в Добропіллі наразі вдалося нейтралізувати основну загрозу.

Нагадаємо, ЗСУ відкинули російську терористичну армію у низці населених пунктів на Покровському напрямку.

Раніше аналітики DeepState повідомляли про тривожну ситуацію поблизу Добропілля та заявили про швидке просування окупаційних військ.

Згодом ЗСУ спростували повідомлення про прорив російських військ у районі Покровська та Добропілля Донецької області, уточнивши, що йдеться лише про проникнення невеликих груп, які знищують Сили оборони.

Також Генштаб ЗСУ наголосив, що Сили оборони вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування противника на Добропільському та Покровському напрямках. «Наші підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил противника. Так, лише на Покровському напрямку окупанти зосередили угруповання чисельністю понад 110 тис. особового складу», – йдеться у заяві.