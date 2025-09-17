РФ масовано вдарила по Кіровоградщині: частина області – без світла, виникли пожежі

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучено понад 60 рятувальників та 14 одиниць техніки ДСНС

Інформація про травмованих та загиблих не надходила

Уночі росіяни масовано атакували обʼєкти інфраструктури на Кіровоградщині. Внаслідок чого від електропостачання частково відключено обласний центр та 44 населених пункти на території Олександрівської СТГ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича та ДСНС.

Зазначається, що зафіксовано також пошкодження кількох приватних домоволодінь в Олександрівці.

Рятувальники зазначають, що внаслідок влучання БпЛА виникли пожежі на трьох локаціях. Інформація про травмованих та загиблих не надходила. На місці події працюють усі екстрені служби.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучено понад 60 рятувальників та 14 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, у Кропивницькому пролунала серія вибухів у ніч на 17 вересня. За повідомленням моніторингових каналів, місто опинилось під атакою ворожих дронів. Місцеві пабліки поширили відео, на яких видніється пожежа після атаки. Влада поки не коментувала ситуацію, наслідки обстрілу уточнюються.

Також повідомлялось, що російські окупанти атакували Черкащину ударними безпілотниками. Наразі не повідомлялось про точні наслідки, інформація уточнюється. За даними місцевих пабліків, у населеному пункті Сміла спостерігаються перебої з електропостачанням.

Зокрема, у результаті комплексної атаки росіян по підстанціях є затримки пасажирських поїздів одеського та дніпровського напрямку. Частина рейсів прямують зміненими маршрутами, вже задіяно 20 резервних тепловозів.

До слова, російська терористична армія вдарила дроном по маршрутці у Василівському районі Запорізької області. Унаслідок удару постраждала одна людина. Пораненій надається необхідна медична допомога.