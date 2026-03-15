Сили оборони уразили три ворожі цілі у Криму

Єлизавета Жабська
Уночі підрозділи Сил оборони України уразили дві РЛС та одну ЗРК у Криму
колаж: Генштаб (ілюстративний)

На окупованому півострові вночі було гучно

У ніч на 15 березня березня Сили оборони України уразили радіолокаційні станції «Противник», та «Пароль», а також пускову установку ЗРК С-400 «Тріумф». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

«У ніч на 15 березня підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційні станції 59Н6-Е «Противник» та 73Е6 «Пароль» у районі Лібкнехтівки у тичасово окупованому українському Криму. Крім того, зафіксовано ураження пускової установки зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф» поблизу Дальнього (ТОТ АР Крим)», – йдеться в повідомленні.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Водночас Генштаб підтвержив значне пошкодження радіолокаційного комплексу «Валдай», ураженого 10 березня 2026 року у районі Приморського (ТОТ АР Крим).

Нагадаємо, у ніч на 15 березня в передмісті Тихорецька, що в Краснодарському краї РФ, унаслідок атаки БПЛА спалахнула пожежа на території нафтобази. 

Крім того, в ніч на 15 березня ракети атакували Білгород і область. Повідомлялося про пошкодження об’єктів енергетики, через що у частині регіону виникли перебої з електропостачанням, водою та теплом. На одному з об’єктів у місті також сталася пожежа.

Крім того, в тимчасово окупованому Довжанську Луганської області після удару сталася пожежа та серія вибухів на складі боєприпасів. За даними OSINT-спостерігачів, там могли зберігатися ракети для російських систем ППО.

