Втрати ворога станом на 2 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1110 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 2 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Генштаб ЗСУ.
Втрати Росії у війні на 2 березня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 2 березня втратила:
- особового складу ‒ близько 876720 (+1110) осіб,
- танків ‒ 10241 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21274 (+25) од,
- артилерійських систем – 23959 (+51) од,
- РСЗВ – 1306 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1091 (+3) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27594 (+192),
- крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39218 (+117) од,
- спеціальна техніка ‒ 3768 (+5)
Активність флоту окупантів станом на 2 березня
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 2 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 1103-й день повномасштабної війни в Україні.
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