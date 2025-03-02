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Втрати ворога станом на 2 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 2 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10241 танків
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1110 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 2 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Генштаб ЗСУ. 

Втрати Росії у війні на 2 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 2 березня втратила:

  • особового складу ‒ близько 876720 (+1110) осіб,
  • танків ‒ 10241 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21274 (+25) од,
  • артилерійських систем – 23959 (+51) од,
  • РСЗВ – 1306 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1091 (+3) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 27594 (+192),
  • крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39218 (+117) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3768 (+5)
Втрати ворога станом на ранок 2 березня
Втрати ворога станом на ранок 2 березня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 2 березня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 2 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 2 березня
Активність флоту окупантів станом на 2 березня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1103-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: втрати Генштаб

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