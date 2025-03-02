Втрати ворога станом на 2 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10241 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1110 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 2 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Генштаб ЗСУ.

Втрати Росії у війні на 2 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 2 березня втратила:

особового складу ‒ близько 876720 (+1110) осіб,

танків ‒ 10241 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 21274 (+25) од,

артилерійських систем – 23959 (+51) од,

РСЗВ – 1306 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1091 (+3) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27594 (+192),

крилаті ракети ‒ 3085 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 39218 (+117) од,

спеціальна техніка ‒ 3768 (+5)

Втрати ворога станом на ранок 2 березня Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 2 березня

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

В Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 2 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 2 березня ВМС ЗСУ

Нині триває 1103-й день повномасштабної війни в Україні.