Карта бойових дій в Україні станом на 13 лютого 2025 року

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському та Курському напрямках

Окупанти завдали двох ракетних та 74 авіаційних ударів, застосувавши сім ракет та 112 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ударів 1091 дрон-камікадзе та здійснили 4314 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни

На даний час відбулося 112 бойових зіткнень. Ситуація на Покровському і Курському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку

Вісім разів ворог атакував позиції поблизу населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Новоосинове, Піщане, Лозова та Загризове. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку

За добу російські війська дев’ять разів атакували українських захисників в районах населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі. До цього часу точаться два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку

Чотири штурми противника відбили наші захисники в районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського. Два боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку

Сім атак окупантів відбивали українські підрозділи, противник намагався просунутись вперед в районах Часового Яру та Васюківки. На даний час продовжується чотири боєзіткнення.

На Торецькому напрямку

Українські військові відбивали 11 ворожих атак в районах Щербинівки та Торецька, сім атак зупинені Силами оборони, ще чотири - тривають.

На Покровському напрямку

Впродовж цієї доби агресор 30 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Звірове, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Олександрівка, Дачне та Шевченко. Два боєзіткнення досі тривають.

За попередніми підрахунками, за добу окупанти на Покровському напрямку втратили 220 нападників вбитими та пораненими. Наші воїни знищили танк, бойову машину піхоти, бойову броньовану машину, міномет, дев’ять одиниць автомобільної техніки та два мотоцикли окупантів. Також українські військові суттєво пошкодили один танк, дві бойові броньовані машини, три автомобілі, самохідну артилерійську установку та два ворожих міномети.

На Новопавлівському напрямку

Українські захисники відбили 15 атак. Ворог без успіху намагався прорватись поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Рівнопіль. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська відбили 13 атак противника, два боєзіткнення тривають дотепер.

Нагадаємо, триває 1086-й день повномасштабної війни в Україні.