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Втрати ворога станом на 20 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 20 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10134 танки
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1190 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 20 лютого 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Генштабу у соцмережах.

Втрати Росії у війні на 20 лютого 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 20 лютого втратила

  • особового складу – близько 863580 (+1190) осіб,
  • танків – 10134 (+14) од,
  • бойових броньованих машин – 21112 (+14) од,
  • артилерійських систем – 23410 (+63) од,
  • РСЗВ – 1291 (+3) од,
  • засоби ППО – 1078 (+6) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 26021 (+160),
  • крилаті ракети – 3064 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37961 (+136) од,
  • спеціальна техніка – 3752 (+0).
Втрати ворога станом на 20 лютого
Втрати ворога станом на 20 лютого
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 20 лютого

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі чотири ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – сім суден, з них чотири продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – три судна, з них жодне не рухалось з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 20 лютого
Активність ворожого флоту станом на ранок 20 лютого
ВМС ЗСУ

Нині триває 1093-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти Генштаб корабель втрати Чорне море Азовське море

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