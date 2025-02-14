Втрати ворога станом на 14 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1200 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 14 лютого 2025 року.
Втрати Росії у війні на 14 лютого 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 14 лютого втратила:
- особового складу – близько 855480 (+1200) осіб,
- танків – 10057 (+17) од,
- бойових броньованих машин – 20910 (+16) од,
- артилерійських систем – 23115 (+81) од,
- РСЗВ – 1282 (+4) од,
- засоби ППО – 1066 (+3) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25224 (+152),
- крилаті ракети – 3063 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37252 (+156) од,
- спеціальна техніка – 3745 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 14 лютого
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі чотири ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – дев’ять суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Нині триває 1087-й день повномасштабної війни в Україні.
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