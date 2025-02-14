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Втрати ворога станом на 14 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 14 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 37252 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1200 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 14 лютого 2025 року.

Втрати Росії у війні на 14 лютого 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 14 лютого втратила

  • особового складу – близько 855480 (+1200) осіб,
  • танків – 10057 (+17) од,
  • бойових броньованих машин – 20910 (+16) од,
  • артилерійських систем – 23115 (+81) од,
  • РСЗВ – 1282 (+4) од,
  • засоби ППО – 1066 (+3) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 25224 (+152),
  • крилаті ракети – 3063 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37252 (+156) од,
  • спеціальна техніка – 3745 (+1).
Втрати ворога станом на ранок 14 лютого
Втрати ворога станом на ранок 14 лютого
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 14 лютого

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі чотири ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – дев’ять суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 14 лютого
Активність флоту окупантів станом на 14 лютого
ВМС ЗСУ

Нині триває 1087-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Чорне море ЗСУ Генштаб корабель Азовське море втрати

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