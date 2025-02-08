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Сирський підсумував рік на посаді та назвав вісім пріоритетів ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Сирський підсумував рік на посаді та назвав вісім пріоритетів ЗСУ
Сирський заявив, що цьогоріч ЗСУ «повністю перейшли на стандарти і принципи НАТО у підготовці та управлінні військами
фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за цей рік зупинили наступ ворога на Харківщині, запобігли наступу на Сумщині та перенесли війну на територію противника

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що за рік його перебування на цій посаді Сили оборони уразили 377 об’єктів військового призначення на території РФ, із максимальною дальністю ураження 1,7 тисячі кілометрів. Про це повідомляє Генштаб.

«Дистанція ураження DeepStrike углиб території РФ вже досягла 1,7 тис. км. Готуємо нові далекобійні засоби, і вони будуть застосовані.

За цей рік цілями успішного комплексного вогневого ураження на території Російської Федерації стали 377 об’єктів військового призначення.

Повітряними Силами та іншими складовими сил оборони протягом року знищено 9 200 повітряних цілей різних типів, що у 2,4 раза більше, ніж у 2023 році (3 798)», – сказав Сирський.

Також головком виділив вісім пріоритетів своєї роботи:

  • збереження життя людей;
  • бий здалеку;
  • щоб перемагати, готуйся;
  • Росія у вогні;
  • нестандартні дії, не лише оборона;
  • змінюватись, щоб перемогти;
  • нарощення спроможностей;
  • єдність – запорука нашої стійкості.

Головком зазначив, що Сили оборони за цей рік зупинили наступ ворога на Харківщині, запобігли наступу на Сумщині та перенесли війну на територію противника, а також стримують триваючий наступ агресора на сході.

«Разом, протягом року, ми знищили живої сили, військової техніки та військових об’єктів ворога більше, ніж сукупно за попередні роки війни», – додав він.

Сирський нагадав, що у Збройних Силах розроблена і впроваджується комплексна програма «Збереження життя військовослужбовців». Ключовими напрямками програми є: технологізація армії, удосконалення підготовки українських захисників, покращення надання медичної допомоги на всіх етапах. Важливий аспект реалізації програми – це дії командирів підрозділів.

Він також зазначив, що протягом 2024 року держава поставила на фронт понад 1,3 млн безпілотників.

«Ми перші у світі створили Сили безпілотних систем, масштабували вже існуючі легендарні підрозділи «Птахи Мадяра», «Ахіллес», «К-2» та інші. Розвиваємо напрямки роботизованих платформ, наземних і морських дронів. Ворог сповна відчуває на собі потужність наших FPV-дронів. За рік кількість цілей, уражених ударними БпЛА різних типів, перевищила 461 тисячу. Рік тому перевага російських військ в артилерійських боєприпасах становила приблизно 1:10. Сьогодні це співвідношення скоротилося майже до 1:2», – розповів головком.

Він додав, що за рік Силами оборони знищено близько 13 050 ворожих артсистем (за два попередні роки – 8400).

Сирський нагадав, що термін базової загальної військової підготовки (БЗВП) збільшено до 1,5 місяця й може бути збільшено до 2.

«Посилюємо підготовку інструкторів. Провели успішний експеримент щодо проведення БЗВП на тилових фондах бойових бригад. Крім того, я наполягаю на забезпеченні 14-денного курсу адаптації у військових частинах після БЗВП ще перед бойовою роботою. Чим більш підготовленим та психологічно стійким буде воїн, тим міцнішими будуть наші позиції на фронті», – зазначив він.

За словами Сирського, цього року вперше підготовка на іноземних зразках озброєння і військової техніки здійснюється не за кордоном, а в Україні, що суттєво оптимізує витрати і час. Це стало можливим за рахунок збільшення кількості підготовлених за кордоном інструкторів.

Він також відзначив створення «буферної зони» на Курщині, що зруйнувало замисел ворога почати новий наступ на Суми та Харків.

«За 6 місяців активних бойових дій на території РФ загальні втрати російських військ у живій силі склали понад  47 тисяч осіб, з них понад 19 тисяч – убитими. Причому це найбільш підготовлені російські війська. Зазнало розгрому й угруповання північнокорейських найманців. Під час операції взято в полон 924 військових армії РФ», – розповів головком.

Він також зазначив, що рік тому було розпочато роботу з аудиту військових частин та органів військового управління, зокрема Генерального штабу. За результатами аудиту було розформовано або скорочено низку військових структур і установ.

«За рахунок вивільненого особового складу ми доукомплектували органи управління оперативного, тактичного рівнів і бойові військові частини. Близько 70 тисяч військовослужбовців відряджено у зону бойових дій в результаті скорочення (зменшення) чисельності частин охорони, обслуговування та забезпечення», – йдеться у дописі.

Сирський також заявив, що цьогоріч ЗСУ «повністю перейшли на стандарти і принципи НАТО у підготовці та управлінні військами»: «Наприкінці третього року широкомасштабної війни ми продовжуємо боротьбу, хоч як це складно. Упорядковуємо мобілізацію, посилюємо рекрутинг. Водночас, в умовах, що склалися, не можемо обійтися без переміщення та відрядження військовослужбовців із небойових військових частин до бойових. Зараз цей процес триває. Адже якщо фронт, як-то кажуть, «посиплеться», то  всі наші плани не вартуватимуть ламаного шеляга».

Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого, минає рівно рік, як президент України Володимир Зеленський підписав указ № 59/2024 про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України. 

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відреагував на останні напади на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та назвав такі атаки ганебними.

«Насильство щодо військовослужбовців – неприпустиме. Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання», – наголосив Сирський.

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Теги: Харків Генштаб полон військові держава Володимир Зеленський розслідування президент птахи озброєння звільнення фронт втрати ворог наступ Олександр Сирський

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