ЗСУ відкинули росіян поблизу Покровська

Ворог просунувся біля Костянтинополя, Новосілки, Кліщіївки, Баранівки, в Новоочеретуватому, Андріївці та Піщаному

Сили Оборони відкинули російську окупаційну армію біля Малинівки. Про це повідомляють аналітики ресурсу DeepState.

Водночас, ворог окупував Дачне, Зеленівку, а також просунувся біля Костянтинополя, Новосілки, Кліщіївки, Баранівки, в Новоочеретуватому, Андріївці та Піщаному.

Нагадаємо, що у 2024 році Україна втратила контроль над понад 3600 кв. км території. Про це повідомив «Мілітарний» із покликанням на дані проєкту DeepState. Зосередження величезних сил ворога, які іноді переважають наші у вісім разів, а також іноді зміна тактики дій окупантів не могли «пройти безслідно», зазначають журналісти.

Раніше російські війська окупували Времівку, що на Донеччині. Також окупантам вдалось просунутись у Великій Новосілці, Торецьку, Котлиному, біля Надіївки, Петропавлівки та Котлиного, а також біля Слов'янки.

Триває 1092 день повномасштабного вторгнення. Російські загарбники завдали двох ракетних ударів із використанням двох ракет та 72 авіаційних ударів, застосувавши 94 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 1024 дрони-камікадзе та здійснили близько 4200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Протягом минулої доби відбулося 144 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.