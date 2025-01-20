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Втрати ворога станом на 20 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 20 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 9821 танк
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1690 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 20 січня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 20 січня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 20 січня втратила

  • особового складу – близько 820430 (+1690) осіб,
  • танків – 9821 (+10) од,
  • бойових броньованих машин – 20454 (+42) од,
  • артилерійських систем – 22074 (+19) од,
  • РСЗВ – 1262 (+0) од,
  • засоби ППО – 1049 (+3) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 22768 (+153),
  • крилаті ракети – 3051 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 34488 (+87) од,
  • спеціальна техніка – 3706 (+6).
Втрати окупантів станом на ранок 20 січня
Втрати окупантів станом на ранок 20 січня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 20 січня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – одне судно,  яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – вісім суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 20 січня
Активність флоту окупантів станом на 20 січня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1062-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти війна росія Україна Генштаб втрати

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