Втрати ворога станом на 20 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1690 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 20 січня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 20 січня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 20 січня втратила:
- особового складу – близько 820430 (+1690) осіб,
- танків – 9821 (+10) од,
- бойових броньованих машин – 20454 (+42) од,
- артилерійських систем – 22074 (+19) од,
- РСЗВ – 1262 (+0) од,
- засоби ППО – 1049 (+3) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22768 (+153),
- крилаті ракети – 3051 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34488 (+87) од,
- спеціальна техніка – 3706 (+6).
Активність флоту окупантів станом на 20 січня
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – одне судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – вісім суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Нині триває 1062-й день повномасштабної війни в Україні.
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