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Атака на Казань: дрони, ймовірно, влучили по нафтосховищу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Атака на Казань: дрони, ймовірно, влучили по нафтосховищу
Наслідки атаки БпЛА на Казань
фото з соцмереж

Безпілотники вночі урази нафтосховище АО «КАПО-Композит» в Татарстані

У Казані внаслідок нічної атаки дронів є влучання по нафтосховищу АО «КАПО-Композит». Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Відомо, що АО «КАПО-Композит» входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації, яке спеціалізується на виробництві композитних матеріалів для авіаційної промисловості. Воно займається виготовленням деталей і агрегатів, таких як елементи механізації крила та оперення, із використанням автоклавного формування.

Влада РФ, як завжди, заявляє, що влучання було в нібито пустий резервуар. Проте чомусь виникла пожежа на заводі, а працівників було евакуйовано.

Пропагандисти заявляють, що Казань атакували репліки турецького «Байрактара» – БПЛА літакового типу «Лютий», які вже використовувались для атаки на Татарстан.

Тим часом, міноборони РФ звітує про «перехоплення та знищення» 31 безпілотника.

А саме:

  • 14 дронів начебто були збиті у Брянській області;
  • шість – у Калузькій області;
  • три – у Бєлгородській області;
  • три – у Курській області;
  • два – в Орловській області;
  • один – у Республіці Татарстан.

Нагадаємо, триває 1062-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 180 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. 

Противник завдав 24 авіаційних ударів, скинувши при цьому 34 КАБ, застосував 961 дрон-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

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Теги: пожежа Міноборони РФ росія війна нафтопродукти вибух

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