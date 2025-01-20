У Казані прогриміли потужні вибухи: аеропорти призупинили польоти

Росія заявила про атаку БпЛА на Казань

Дрони атакували об'єкти авіаційного заводу в Казані

Кілька потужних вибухів прогриміли над Казанню. Про це повідомляють росЗМІ.

Жителі скаржаться на атаку дронів.

Влада, як завжди, заявляє, що у місті нібито працювала система ППО.

Водночас повідомляється, що ціллю БпЛА стали об'єкти авіаційного заводу. Водночас місцеві жителі стверджують що чули близько 3-4 потужних вибухи над містом – в Авіабудівному, Кіровському, Московському та Ново-Савінівському районах.

Тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден запроваджено в аеропорту Казані та Нижньокамська, повідомляє Росавіація.

Нагадаємо, триває 1062-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 180 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Противник завдав 24 авіаційних ударів, скинувши при цьому 34 КАБ, застосував 961 дрон-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.