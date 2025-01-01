ЗСУ просунулися на Курщині – ISW

ЗСУ просунулися на схід від Погребків, розташованих на північний захід від Суджі

Сили оборони України нещодавно досягли успіху в Курській області. Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ 31 грудня опублікували геолокаційні кадри, які свідчать про взяття під контроль населеного пункту Кругленьке, розташованого на південний схід від Коренево. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За інформацією ССО ЗСУ, українські військові зайняли позиції в селищі, яке раніше утримували північнокорейські солдати, що воювали на боці російських військ. Ймовірно, йдеться про Кругленьке.

Геолокаційні матеріали, опубліковані 30 грудня, також підтверджують просування ЗСУ на схід від Погребків, розташованих на північний захід від Суджі, вздовж траси 38К-024.

Тим часом російські воєнкори повідомляють про просування військ РФ від Руської Конопельки до Агронома (обидва населені пункти знаходяться на схід від Суджі) та на підступи до Махновки (південний схід від Суджі).

Один із російських блогерів заявив, що війська РФ перебувають за 2,5 кілометри від Суджі.

Як повідомлялося, завдяки наступальним діям бійці 6-го полку ССО ЗС України зайняли один з населених пунктів у Курській області РФ. Як вже стало відомо, разом із російськими військовими, населений пункт, який вже захопили наші військові, тримали також війська Північної Кореї.

Нагадаємо, що російські та північнокорейські війська досі не вибили Збройні сили України з Курської області. Причиною цьому є українські удари далекобійною зброєю по території РФ.