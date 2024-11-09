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Британські війська будуть в Україні? The Telegraph озвучила «мирний план» Трампа

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Британські війська будуть в Україні? The Telegraph озвучила «мирний план» Трампа
Трамп розмірковує, як покласти край війні в Україні
фото:Donald J. Trump/Facebook

Британська газета рокрила деталі ще одного плану, який, імовірно, розгялдає Трамп

План новообраного президента США Дональда Трампа може передбачати розміщення європейських та британських військ на 1200-кілометровій буферній зоні між російською та українською арміями. Про це пише британська газета The Telegraph.

Зазначається, що цей план є одним із декількох, які розглядає Трамп.

План новообраного президента США, окреслений трьома співробітниками його штабу, передбачає заморожування поточної лінії фронту та згоду Україна відкласти на 20 років свої амбіції приєднатися до НАТО. В обмін на це США наповнять Україну зброєю, щоб утримати Росію від відновлення бойових дій.

Вашингтон не буде ані розміщувати свої війська для забезпечення безпеки буферної зони, ані фінансувати цю місію.

«Ми не посилаємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми за це не платимо. Залучіть до цього поляків, німців, англійців і французів», – сказав член команди Трампа.

Нагадаємо, в офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися щодо можливих дій щодо України. За даними WSJ, яке послалося на три джерела, які є близькими до Трампа, один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів Росії. За даними видання, усі пропозиції передбачають «заморожування» війни – таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20% території України. 

Водночас речник МЗС України Георгій Тихий відмовився коментувати публікацію The Wall Street Journal про можливий план від команди обраного президентом США Дональда Трампа щодо України, зазначивши, що це лише «чиїсь думки», які «не відображають офіційної позиції чи пропозицій».  

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.

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Теги: Дональд Трамп Велика Британія фронт війна Україна

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