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Канада запровадить додаткові санкції проти РФ за депортацію українців

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Канада запровадить додаткові санкції проти РФ за депортацію українців
Канада запровадить санкції проти РФ
фото з відкритих джерел

За незаконну депортацію українців із окупованих територій Канада введе санкції проти Росії

Канада готується запровадити новий пакет санкцій проти Росії через незаконну депортацію українців із тимчасово окупованих територій. Як повідомляє «Укрінформ», про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі після завершення конференції щодо Формули миру в Монреалі.

«Учора представник США оголосив про нові санкції проти Росії, повʼязані переважно з депортованими дітьми. Ми зараз займаємося координацією наших санкцій із США та Євросоюзом», – сказала вона.

Жолі додала, що Канада прагне й надалі чинити на Росію «максимальний тиск».

Нагадаємо: від початку російської анексії Криму Канада запровадила санкції проти більш як 3000 фізичних та юридичних осіб, які сприяли порушенню суверенітету України.

Нагадаємо, що в канадському Монреалі пройшла дводенна конференція, присвячена четвертому пункту української Формули миру – «Звільнення полонених і депортованих осіб». У заході взяли участь представники близько 70 країн та міжнародних організацій. Конференцію організували Канада та Норвегія як співголови робочої групи, відповідальної за реалізацію цього пункту.

Раніше прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що Росія не шкодує зусиль та ресурсів на війну, саме тому необхідно максимально посилити підтримку України всім міжнародним партнерам.

До слова, Канада передала Україні сучасні бронемашини LAV 6, оснащені медичним обладнанням, для евакуації поранених, повідомляє місія Канадських збройних сил (CAF) з підтримки сил безпеки України (операція UNIFIER). Про це повідомляє UNIFIER у соціальній мережі Х. 

Раніше стало відомо, що під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Канади було підписано ряд угод та документів, в тому числі була обговорена і співпраця країн для підтримки України у галузі кібербезпеки.

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Теги: росія санкції Канада звільнення депортація війна

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