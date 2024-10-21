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У Брянську після атаки безпілотників припинив роботу завод з виробництва мікроелектроніки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Брянську після атаки безпілотників припинив роботу завод з виробництва мікроелектроніки
Унаслідок атаки на виробничі та адміністративні корпуси заводу порушено енергопостачання, завдано шкоди об'єктам забезпечення спеценергетикою
фото з відкритих джерел

Гендиректор «Кремній Ел» заявив, що має складність із купівлею запасних частин для відновлення технологічного обладнання та енергетичної інфраструктури

Російський завод військової мікроелектроніки «Кремній», який розташований у Брянській області, призупинив роботу через атаку безпілотників. Про це йдеться на сайті АТ «Група Кремній Ел».

За словами пресслужби, внаслідок атаки на виробничі та адміністративні корпуси заводу порушено енергопостачання, завдано шкоди об'єктам забезпечення спеценергетикою, перервано технологічні виробничі ланцюжки.

За словами гендиректора підприємства Олега Данцева, «Кремній Ел» має «складність із купівлею запасних частин для відновлення технологічного обладнання та енергетичної інфраструктури».

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня безпілотники атакували завод у Брянській області Росії. Він входить до складу АТ «Група Кремній Ел».

Завод «Кремній Ел» у Брянській області – одне з найбільших підприємств мікроелектроніки Росії, на якому працює понад 1,7 тисячі осіб. Виробляє напівпровідникові прилади, інтегральні мікросхеми та силові модулі. Виконує велику кількість замовлень від Міноборони РФ, зокрема деталі для систем ППО «Панцир» та ракетних комплексів «Іскандер».

Defence Express пише, що важливість цього підприємства для військово-промислового комплексу РФ цілком демонструє об'єм інвестицій – з орієнтовно 2010 року по $5,5 млн щорічно. У 2014 році підприємство звітувало, що з 2000 року наростило випуск продукції у вісім разів.

До слова, у ніч на 30 грудня 2023 року два безпілотники атакували завод «Кремній» у Брянську. Це одне з найбільших підприємств мікроелектроніки Росії. На ньому, зокрема виготовляють компоненти для систем ППО «Панцир» і ракетних комплексів «Іскандер».

Теги: росія завод війна безпілотник

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