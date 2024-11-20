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«Ми випередили росіян». Начальник Генштабу Баргилевич розкрив задум курської операції

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Ми випередили росіян». Начальник Генштабу Баргилевич розкрив задум курської операції
У Курській області вже понад три місяці тривають інтенсивні бої
фото: 24-а окрема механізована бригада ЗСУ імені Короля Данила

«Ми ведемо маневрені бої, утримуючи ту територію і, повірте, доволі успішно»

У травні, як підтвердила розвідка, ворог планував наступати на сумському напрямку з Курської області для створення 20-30-кілометрової так званої «буферної зони» на півночі України. Це мало стати продовженням російської операції на харківському напрямку, але завдяки курській операції Сили оборони випередили ворога. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал Анатолій Баргилевич.

«Що б там не говорили, а курська операція показала: ми можемо бити противника на його території. Ті «червоні лінії», які нам окупанти визначають, не збігаються з нашою «червоною лінією», вона в нас одна – це збереження нашої держави, маємо не дати противнику перемогти», – наголосив Баргилевич.

За його даними, на сьогодні на Курщині воює близько 50 тис. елітних ворожих військ – це морська піхота і повітряно-десантні війська. Туди ж пригнали майже 11 тис. північнокорейських військових.

«Для них (керівництва Росії, – «Главком») це принципове питання, Курська область. Там тривають інтенсивні бої. Порівняно з іншими напрямками, на Курщині доволі важкі бої. Всі розуміють, що там воює не просто піхота, а елітна російська піхота, десантники. Але ми там позиції тримаємо. Ми ведемо маневрені бої, утримуючи ту територію і, повірте, доволі успішно», – запевнив генерал.

За майже три місяці операції, станом на листопад, втрати противника на Курському напрямку в особовому складі становлять майже 21 тисячу особового складу. З них ліквідовано майже вісім тисяч, більше 700 окупантів узято в полон. Знищено понад тисячу одиниць озброєння і військової техніки ворога.

«Ще раз кажу: війна – це боротьба нервів, витримки, економіки і ресурсів», – підкреслив начальник Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів. 

Між тим, російська армія уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення Збройних сил України з російської території. Однак чисельність військового угруповання росіян у Курській області не є катастрофічною, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін хоче встигнути відбити Курську область в ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, тобто до 20 січня.

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Теги: війна Генштаб фронт Курщина Анатолій Баргилевич

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