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«Не робитиму цього наодиці»: Шольц має намір поговорити із Путіним

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Не робитиму цього наодиці»: Шольц має намір поговорити із Путіним
Шольц і Путін можуть поговорити незабаром
фото із відкритих джерел

Шольц заявив, що не проти поговорити з Путіним, але якщо на зустрічі будуть представники України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий провести переговори щодо України із диктатором Володимиром Путіним за участю Києва та інших сторін. Таку заяву він зробив у передачі Caren Miosga на німецькому телеканалі ARD, його слова повідомляє Deutsche Welle.

«Так, я збираюся поговорити з російським президентом, коли для цього настане слушний час. Але я – відповідальний політик, не робитиму цього наодинці», – сказав Шольц, зазначивши, що має намір відновити переговори «незабаром». За його словами, перед початком діалогу з російським президентом буде встановлено низку контактів та проведено переговори з іншими сторонами, у тому числі й з Україною.

«Україна змогла покластися на нас, їй не треба побоюватися, що її залишать одну. Все робитиметься для того, щоб не допустити ескалації війни. І, звичайно ж, треба подивитися, чи є спосіб з'ясувати, чи війна має продовжуватися нескінченно, чи можна знайти шляхи до її припинення», – підкреслив німецький канцлер.

Остання розмова між главами двох держав відбулася у грудні 2022 року, тоді Шольц закликав Путіна вивести війська з території України та перейти до пошуку дипломатичного вирішення.

У середині жовтня канцлер ФРН вже заявляв, що готовий обговорити з російською владою шляхи врегулювання війни в Україні. Він наголошував, що переговори з російською стороною потрібно вести в координації з найближчими союзниками Німеччини, а рішення не можна ухвалювати за спиною України.

Олаф Шольц знову наголосив на своїй готовності провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним про «справедливий мир» в Україні.

На початку жовтня джерела Die Zeit у німецькому уряді говорили, що Шольц планує зателефонувати Путіну найближчими тижнями, щоб обговорити Україну. Однак російський президент виявився «не готовим розмовляти» з німецьким канцлером,  повідомила  пізніше глава МЗС ФРН Анналена Бербок. 

До цього Шольц уже закликав швидше закінчити війну в Україні та розпочати обговорення мирної угоди з Росією. За  даними La Repubblica, він підготував план завершення війни в Україні, який не виключає передачі Росії частині окупованих українських територій. Як зазначало видання, Шольц хоче увійти в історію як «канцлер миру» та «розіграти українську карту», ​​щоб зміцнити власні позиції у внутрішній політиці Німеччини.

Нагадаємо, до цього кандидат у канцлери ФРН заявив про готовність до діалогу з Путіним. Фрідріх Мерц заявив, що у разі свого обрання буде готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні із російським диктатором Володимиром Путіним за певних умов.

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Теги: переговори Олаф Шольц президент Україна путін війна росія

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