Втрати ворога станом на 24 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 110 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 24 травня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 24 травня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 24 травня втратила:
- особового складу – близько 1 355 920 (+1 110) осіб;
- танків – 11 950 (+1) од.;
- бойових броньованих машин – 24 603 (+4) од.;
- артилерійських систем – 42 640 (+61) од.;
- РСЗВ – 1 800 (+1) од.;
- засоби ППО – 1 396 (+2) од.;
- літаків – 436 (+0) од.;
- гелікоптерів – 353 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 451 (+7) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 308 321 (+1 843) од.;
- крилаті ракети – 4 632 (+0) од.;
- кораблі / катери – 33 (+0) од.;
- підводні човни – 2 (+0) од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 98 698 (+292) од.;
- спеціальна техніка – 4 216 (+4) од.
Нагадаємо, триває 1551-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0