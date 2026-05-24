Втрати ворога станом на 24 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

Вікторія Літвінова
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 110 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 24 травня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 24 травня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 24 травня втратила:

  • особового складу – близько 1 355 920 (+1 110) осіб;
  • танків – 11 950 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин – 24 603 (+4) од.;
  • артилерійських систем – 42 640 (+61) од.;
  • РСЗВ – 1 800 (+1) од.;
  • засоби ППО – 1 396 (+2) од.;
  • літаків – 436 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 451 (+7) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 308 321 (+1 843) од.;
  • крилаті ракети – 4 632 (+0) од.;
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.;
  • підводні човни – 2 (+0) од.;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 98 698 (+292) од.;
  • спеціальна техніка – 4 216 (+4) од.
Нагадаємо, триває 1551-й день повномасштабної війни в Україні.

