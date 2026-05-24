Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масована атака на Київ, Усик переміг нокаутом: головне за ніч 24 травня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Масована атака на Київ, Усик переміг нокаутом: головне за ніч 24 травня
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Дайджест новин, які сталися у ніч на 24 травня 2026 року

Ніч на 24 травня стала однією з найінтенсивніших за масштабом атаки на Київ: Росія застосувала балістичні ракети, «шахеди» та оголошувала повторну загрозу міжконтинентальних балістичних ракет. Тим часом Олександр Усик важким нокаутом захистив титули чемпіона світу в Гізі. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 24 травня.

Масована атака на Київ: тринадцятеро постраждалих, одна загибель

У ніч на 24 травня Росія завдала масованого удару по Києву балістичними ракетами та безпілотниками. Ворог застосував понад дванадцять балістичних ракет, двічі оголошувалася загроза МБР РС-26 «Рубіж» та ракети «Кинджал». Удари зафіксовано у Шевченківському, Оболонському, Солом'янському, Подільському, Дніпровському, Деснянському, Голосіївському та Дарницькому районах – пошкоджено житлові будинки, школи, торговий центр і нежитлові будівлі. Вибухова хвиля пошкодила вестибюль станції метро «Лук'янівська», роботу якої призупинено. Кількість постраждалих на цей момент зросла до 21 людини – 13 людей медики госпіталізували, одна людина загинула. Тривога тривала до 05:42. Удару цієї ночі також зазнала і Київщина.

Росія вдарила по Одещині: дев'ятеро поранених, серед них троє дітей

Внаслідок російського удару по Одеській області постраждали дев'ятеро людей, троє з них – діти. Деталі удару та стан потерпілих уточнюються.
Крім того, цієї ночі ворог атакував Кіровоградщину: у Великовисківській громаді Кропивницького району безпілотники пошкодили 16 житлових будинків, на території одного з них виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Про це повідомив начальник ОВА Андрій Райкович; постраждалих немає.

Усик важким нокаутом переміг Верховена 

Олександр Усик захистив титули чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO, нокаутувавши нідерландця Дейонтея Верховена на тлі єгипетських пірамід у Гізі. Бій завершився достроково – Усик підтвердив статус беззаперечного чемпіона планети.

У Луганську спалахнула нафтобаза, у Мелітополі – серія вибухів

На окупованій території спалахнула нафтобаза в Луганську, у Мелітополі пролунала серія вибухів. Подробиці та причини інцидентів уточнюються.

Іран запропонував створити ісламський аналог НАТО

Тегеран закликав об'єднати 57 мусульманських країн у військово-політичний блок за зразком Північноатлантичного альянсу. Іран обіцяє новому блоку статус «великої світової держави» завдяки енергетичним ресурсам і стратегічним маршрутам.

Інші важливі новини:

Теги: росія тривога ворог Олександр Усик Київщина Київ балістичні ракети Кинджал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр оборони Малі Садіо Камара був убитий
В Малі ліквідовано проросійського міністра оборони Садіо Камару
26 квiтня, 14:24
Командувач СБС повідомив, що частка уражень військових РФ дуже висока
«План знищення» перевиконується. Мадяр розповів про нові показники українських ударів
28 квiтня, 12:58
Ігор Чайка та Євген Примаков
Після поразок у Європі Путін почав кадрові чистки: кого торкнулися перестановки
28 квiтня, 18:17
У Єлабузі розташована територія особливої ​​економічної зони «Алабуга». Там, окрім іншого, виготовляються безпілотники «шахед»
Україна звинуватила YouTube у просуванні центру виробництва «шахедів» в Росії
30 квiтня, 12:41
Атака на Одесу та регіон, вибухи у Туапсе: головне за ніч
Атака на Одесу та регіон, вибухи у Туапсе: головне за ніч
1 травня, 05:48
Олександр Григорович, якого весь двір знав як «дядю Сашу», врятував 12-річного хлопчика від куль терориста
Врятував дитину під час теракту у Києві: петиція про вшанування двірника «дяді Саші» набрала голоси
1 травня, 16:28
Буданов оцінив ефективність витрачання Росією мільярдів на інформаційну війну
Буданов оцінив ефективність витрачання Росією мільярдів на інформаційну війну
7 травня, 17:51
Поліцейські зареєстрували інформацію до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події
В Обухові невідомі посеред ночі розважалися під російську музику
9 травня, 17:36
Венс: Наразі це не наш план. Це ніколи не було нашим планом. Я бачив деякі повідомлення про це
Венс відповів, чи входить передача Росії збагаченого урану Ірану до плану США
20 травня, 02:59

Події в Україні

Втрати ворога станом на 24 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 24 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Масована атака на Київ, Усик переміг нокаутом: головне за ніч 24 травня
Масована атака на Київ, Усик переміг нокаутом: головне за ніч 24 травня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 24 травня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 24 травня 2026
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
В окупованому Луганську спалахнула нафтобаза, у Мелітополі – серія вибухів
В окупованому Луганську спалахнула нафтобаза, у Мелітополі – серія вибухів

Новини

На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Вчора, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Вчора, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Вчора, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Вчора, 02:12

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua