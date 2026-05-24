Масована атака на Київ, Усик переміг нокаутом: головне за ніч 24 травня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 24 травня 2026 року

Ніч на 24 травня стала однією з найінтенсивніших за масштабом атаки на Київ: Росія застосувала балістичні ракети, «шахеди» та оголошувала повторну загрозу міжконтинентальних балістичних ракет. Тим часом Олександр Усик важким нокаутом захистив титули чемпіона світу в Гізі. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 24 травня.

Масована атака на Київ: тринадцятеро постраждалих, одна загибель

У ніч на 24 травня Росія завдала масованого удару по Києву балістичними ракетами та безпілотниками. Ворог застосував понад дванадцять балістичних ракет, двічі оголошувалася загроза МБР РС-26 «Рубіж» та ракети «Кинджал». Удари зафіксовано у Шевченківському, Оболонському, Солом'янському, Подільському, Дніпровському, Деснянському, Голосіївському та Дарницькому районах – пошкоджено житлові будинки, школи, торговий центр і нежитлові будівлі. Вибухова хвиля пошкодила вестибюль станції метро «Лук'янівська», роботу якої призупинено. Кількість постраждалих на цей момент зросла до 21 людини – 13 людей медики госпіталізували, одна людина загинула. Тривога тривала до 05:42. Удару цієї ночі також зазнала і Київщина.

Росія вдарила по Одещині: дев'ятеро поранених, серед них троє дітей

Внаслідок російського удару по Одеській області постраждали дев'ятеро людей, троє з них – діти. Деталі удару та стан потерпілих уточнюються.

Крім того, цієї ночі ворог атакував Кіровоградщину: у Великовисківській громаді Кропивницького району безпілотники пошкодили 16 житлових будинків, на території одного з них виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Про це повідомив начальник ОВА Андрій Райкович; постраждалих немає.

Усик важким нокаутом переміг Верховена

Олександр Усик захистив титули чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO, нокаутувавши нідерландця Дейонтея Верховена на тлі єгипетських пірамід у Гізі. Бій завершився достроково – Усик підтвердив статус беззаперечного чемпіона планети.

У Луганську спалахнула нафтобаза, у Мелітополі – серія вибухів

На окупованій території спалахнула нафтобаза в Луганську, у Мелітополі пролунала серія вибухів. Подробиці та причини інцидентів уточнюються.

Іран запропонував створити ісламський аналог НАТО

Тегеран закликав об'єднати 57 мусульманських країн у військово-політичний блок за зразком Північноатлантичного альянсу. Іран обіцяє новому блоку статус «великої світової держави» завдяки енергетичним ресурсам і стратегічним маршрутам.

