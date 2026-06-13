Втрати ворога станом на 13 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

РФ з початку війни втратила 12 015 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 310 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 13 червня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 13 червня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 13 червня втратила:

особового складу – близько 1 381 430 (+1 310) осіб;

танків – 12 015 (+1) од;

бойових броньованих машин – 24 739 (+11) од;

артилерійських систем – 43 953 (+88) од;

РСЗВ – 1 865 (+4) од;

засоби ППО – 1 418 (+1) од;

літаків – 436 (+0) од;

гелікоптерів – 353 (+0) од;

наземні робототехнічні комплекси – 1 648 (+12) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 347 033 (+2 164) од;

крилаті ракети – 4 733 (+0) од;

кораблі – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 106 274 (+424) од;

спеціальна техніка – 4 287 (+7) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 13 червня 2026 року