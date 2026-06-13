Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 13 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 13 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
РФ з початку війни втратила 12 015 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 310 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 13 червня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 13 червня 2026 року

Втрати ворога станом на 13 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки фото 1

РФ у війні з Україною станом на 13 червня втратила:

  • особового складу – близько 1 381 430 (+1 310) осіб;
  • танків – 12 015 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 24 739 (+11) од;
  • артилерійських систем – 43 953 (+88) од;
  • РСЗВ – 1 865 (+4) од;
  • засоби ППО – 1 418 (+1) од;
  • літаків – 436 (+0) од;
  • гелікоптерів – 353 (+0) од;
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 648 (+12) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 347 033 (+2 164) од;
  • крилаті ракети – 4 733 (+0) од;
  • кораблі – 33 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 106 274 (+424) од;
  • спеціальна техніка – 4 287 (+7) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 13 червня 2026 року

Категорія Назва / Модель техніки Орієнтовна вартість одиниці Знищено (ГШ ЗСУ на 25.05.2026) Приблизна сума втрат РФ (USD)
Ракетне озброєння та БПЛА Х-101 (стратегічна крилата ракета) $13 млн 4 733
(крилаті ракети)		 ~ $14,06 млрд
(за середньою ціною $3 млн за ракету)
«Калібр» (крилата ракета морського базування) $6,5 млн
«Іскандер-М» (балістична ракета) $3 млн
«Онікс» (надзвукова протикорабельна ракета) $1,25 млн
Х-22 (надзвукова крилата ракета) $1 млн
«Точка-У» (тактична ракета) $300 тис.
«Шахед-136» / «Герань-2» (дрон-камікадзе) $20 тис. – $40 тис. 347 033
(БПЛА операт.-тактич.)		 ~ $10,4 млрд
(при розрахунку $30 тис. за одиницю)
Авіація та гелікоптери Іл-76 (важкий транспортний літак) $86 млн 436
(літаків)		 ~ $13,08 млрд
(при середній вартості $30 млн за літак)
Су-35 (надманеврений винищувач) $40 млн – $50 млн
Су-34 (винищувач-бомбардувальник) $36 млн
Су-30СМ (багатоцільовий винищувач) $33 млн
Су-25 (штурмовик) $11 млн
Мі-28Н «Нічний мисливець» (гелікоптер) $18 млн 353
(гелікоптерів)		 ~ $5,29 млрд
(при середній вартості $15 млн за гелікоптер)
Ка-52 «Алігатор» (ударний гелікоптер) $16 млн
Бронетехніка та артилерія Т-90М «Прорив» (найсучасніший танк РФ) $4,5 млн 12 015
(танків)		 ~ $30,03 млрд
(враховуючи старі Т-72 та нові Т-90, середній розрахунок $2.5 млн за танк)
Т-80БВМ / Т-72Б3 (модернізовані танки) $3 млн – $4 млн
САУ «Мста-С» (самохідна артилерія) $4 млн 49 953
(артсистем)		 ~ $74,92 млрд
(враховуючи причіпну та самохідну артилерію, середня ціна $1.5 млн)
БМП-3 (бойова машина піхоти) $1 млн 24 739
(ББМ)		 ~ $14,84 млрд
(при медіанній ціні $600 тис. за ББМ різних модифікацій)
БТР-82А (бронетранспортер) $500 тис.
Системи ППО та РЕБ ЗРК С-400 «Тріумф» (один дивізіон) $1,2 млрд 1 418
(засобів ППО)		 ~ $21,27 млрд
(з розрахунку середньої вартості комплексу ППО/РЛС у $15 млн)
ЗРК «Тор-М2» / РЛС «Зоопарк-1М» близько $25 млн
ЗРГК «Панцир-С1» (ближній радіус) $14 млн – $15 млн
Військово-морський флот Ракетний крейсер «Москва» (флагман ЧФ) $750 млн 33
(кораблі / катери)		 ~ $1,98 млрд
(враховуючи крейсер «Москва» та ВДК, середня ціна корабля ~$60 млн)
Ракетні корвети (типу «Буян-М») $100 млн – $150 млн
Великі десантні кораблі (типу «Цезар Куніков») $85 млн
Підводний човен «Ростов-на-Дону» (носій «Калібрів») $300 млн 2
(підводні човни)		 $600 млн

* Підрахунки є орієнтовними, оскільки точний баланс за модифікаціями знищеної техніки знає лише Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, триває 1571-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генштаб ідентифікував підрозділ, військовослужбовці якого вчинили звірства
На Гуляйпільському напрямку окупанти вчинили наругу над тілами полеглих захисників
13 травня, 19:43
За даними розвідки, агресор атакує в кілька хвиль
Розвідка: Росія розпочала комбінований тривалий удар по Україні
13 травня, 12:54
Ситуація на фронті 2 червня
Лінія фронту станом на 2 червня 2026. Зведення Генштабу
2 червня, 22:20
В Україні триває 1561-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2026 року
3 червня, 09:06
Ситуація на фронті 6 червня
Лінія фронту станом на 6 червня 2026. Зведення Генштабу
6 червня, 22:31
РФ з початку війни втратила 11 997 танків
Втрати ворога станом на 8 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
8 червня, 06:55
У травні 2022 року Олександра постраждала від ракетного удару по Затоці на Одещині
Українська гімнастка з протезом виграла золото на турнірі в Румунії
10 червня, 01:55
Ситуація на фронті 12 червня
Лінія фронту станом на 12 червня 2026. Зведення Генштабу
Вчора, 22:29
В Україні триває 1569-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2026 року
11 червня, 08:15

Події в Україні

Втрати ворога станом на 13 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 13 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 червня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 червня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 13 червня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 13 червня 2026
Bloomberg: Дрони зі штучним інтелектом дали Україні нову перевагу на полі бою
Bloomberg: Дрони зі штучним інтелектом дали Україні нову перевагу на полі бою
Безпілотники атакували окуповані Алчевськ та Мелітополь
Безпілотники атакували окуповані Алчевськ та Мелітополь
Лінія фронту станом на 12 червня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 12 червня 2026. Зведення Генштабу

Новини

В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
Вчора, 21:41
Китай навчав сотні військових РФ для війни проти України: Євросоюз знайшов докази
Вчора, 18:13
Перші F-35 офіційно стали частиною польської армії
Вчора, 17:13
«Ніхто не знає, що буде». Партія Путіна проводить виборчу кампанію до Думи у паніці
Вчора, 17:09
Українська армія тримає під вогневим контролем логістичні маршрути ворога в Донецьку (відео)
Вчора, 15:16

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua