Дрони та артилерія атакували Сумщину: є загиблі та поранені

Масована атака на Сумщину пошкодила будинки та інфраструктуру

Ворог бив по шести громадах області, поліція документує воєнні злочини

Упродовж минулої доби російські війська завдали ударів по території Сумської області, застосовуючи ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та інші засоби ураження. Внаслідок атак загинули дві людини, ще 16 дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Сумської області.

Найбільш трагічні наслідки зафіксовано у Шосткинській громаді. Там внаслідок масованого удару безпілотниками загинули дві жінки.

фото: Національна поліція України

У Березівській громаді російський безпілотник влучив в автомобіль. У результаті атаки поранення дістали 55-річний чоловік та 55-річна жінка.

фото: Національна поліція України

У Сумській громаді через ворожий обстріл травмувалися шестеро людей – четверо чоловіків та двоє жінок.

фото: Національна поліція України

У Садівській громаді внаслідок удару безпілотника постраждали троє жінок та чоловік. Ще в однієї жінки медики діагностували гостру реакцію на стрес.

фото: Національна поліція України

Також двоє чоловіків зазнали поранень у Середино-Будській громаді через російські обстріли. У Білопільській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранено 63-річну жінку.

фото: Національна поліція України

Крім постраждалих серед мирного населення, зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури. У громадах області пошкоджено житлові будинки, автомобілі, а також об’єкти цивільної та критичної інфраструктури.

фото: Національна поліція України

фото: Національна поліція України

На місцях російських атак працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції. Правоохоронці задокументували наслідки обстрілів, зафіксували масштаби руйнувань і зібрали докази чергових воєнних злочинів Росії проти мирного населення України.

Раніше російські війська атакували Миколаїв із застосуванням ударних безпілотників. Унаслідок попередніх обстрілів у місті фіксувалися пошкодження житлових будинків, об'єктів інфраструктури та автомобілів. Через ворожі удари неодноразово виникали пожежі, а місцеві жителі зазнавали поранень. Правоохоронці та рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атак і документувати чергові воєнні злочини РФ.