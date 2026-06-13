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Дрони та артилерія атакували Сумщину: є загиблі та поранені

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Дрони та артилерія атакували Сумщину: є загиблі та поранені
Масована атака на Сумщину пошкодила будинки та інфраструктуру
фото: Національна поліція України

Ворог бив по шести громадах області, поліція документує воєнні злочини

Упродовж минулої доби російські війська завдали ударів по території Сумської області, застосовуючи ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та інші засоби ураження. Внаслідок атак загинули дві людини, ще 16 дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Сумської області.

Найбільш трагічні наслідки зафіксовано у Шосткинській громаді. Там внаслідок масованого удару безпілотниками загинули дві жінки.

Дрони та артилерія атакували Сумщину: є загиблі та поранені фото 1
фото: Національна поліція України

У Березівській громаді російський безпілотник влучив в автомобіль. У результаті атаки поранення дістали 55-річний чоловік та 55-річна жінка.

Дрони та артилерія атакували Сумщину: є загиблі та поранені фото 2
фото: Національна поліція України

У Сумській громаді через ворожий обстріл травмувалися шестеро людей – четверо чоловіків та двоє жінок.

Дрони та артилерія атакували Сумщину: є загиблі та поранені фото 3
фото: Національна поліція України

У Садівській громаді внаслідок удару безпілотника постраждали троє жінок та чоловік. Ще в однієї жінки медики діагностували гостру реакцію на стрес.

Дрони та артилерія атакували Сумщину: є загиблі та поранені фото 4
фото: Національна поліція України

Також двоє чоловіків зазнали поранень у Середино-Будській громаді через російські обстріли. У Білопільській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранено 63-річну жінку.

Дрони та артилерія атакували Сумщину: є загиблі та поранені фото 5
фото: Національна поліція України

Крім постраждалих серед мирного населення, зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури. У громадах області пошкоджено житлові будинки, автомобілі, а також об’єкти цивільної та критичної інфраструктури.

Дрони та артилерія атакували Сумщину: є загиблі та поранені фото 6
фото: Національна поліція України
Дрони та артилерія атакували Сумщину: є загиблі та поранені фото 7
фото: Національна поліція України

На місцях російських атак працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції. Правоохоронці задокументували наслідки обстрілів, зафіксували масштаби руйнувань і зібрали докази чергових воєнних злочинів Росії проти мирного населення України.

Раніше російські війська атакували Миколаїв із застосуванням ударних безпілотників. Унаслідок попередніх обстрілів у місті фіксувалися пошкодження житлових будинків, об'єктів інфраструктури та автомобілів. Через ворожі удари неодноразово виникали пожежі, а місцеві жителі зазнавали поранень. Правоохоронці та рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атак і документувати чергові воєнні злочини РФ.

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Теги: росія окупанти Сумщина

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