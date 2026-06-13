Росіяни поскаржилися на атаку по ключових переправах до Криму

Окупаційна влада повідомила про атаку на ключові мости до Криму

Окупанти заявили про пошкодження мостів на Чонгарському напрямку та обмеження руху

Окупаційна влада Херсонської області заявила про нові атаки на транспортну інфраструктуру, яка з'єднує тимчасово окупований Крим із захопленими територіями півдня України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис окупаційного очільника регіону Володимира Сальдо.

Протягом ночі російські сили протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи нібито збили 25 ударних безпілотників.

Окупанти стверджують, що під атакою опинилися переправи на Чонгарському напрямку. У зв'язку з цим рух транспорту в напрямку пункту пропуску «Джанкой» було тимчасово перекрито.

Крім того, за словами Сальдо, вночі удару зазнав міст між Генічеськом та Арабатською стрілкою. Після обстеження конструкції рух переправою відновили, однак наразі транспорт пропускають у реверсивному режимі.

Також окупаційний чиновник повідомив про пошкодження моста на дорозі Генічеськ – Стрілкове, моста в Чонгарі та ураження бензовозів.

«Ворог намагається бити по транспортній інфраструктурі, щоб створити проблеми людям», – заявив Сальдо.

Наразі українське військове командування офіційно не коментувало заяви окупаційної влади щодо наслідків нічних ударів.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що такі атаки спрямовані на порушення логістичних маршрутів російських військ між окупованим Кримом та захопленою частиною Херсонської області.

Нагадаємо, що перший удар по Чонгарському мосту було завдано 7 червня. Після цього окупаційна влада тимчасово відновила рух у реверсивному режимі. Уже 9 червня переправа знову опинилася під ударом безпілотників, після чого рух було призупинено. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що після серії атак Чонгарський міст був повністю знищений, а окупаційна влада рекомендувала використовувати альтернативні маршрути через Армянськ та Перекоп.